OPROŠTAJNO PISMO NA 17 STRANA rasplakalo i najiskusnije policajce! Crne misle nisu napuštale dečaka, a onda je uzeo TORBU PUNU KAMENJA!

Dečak je pre samoubistva ostavio oproštajno pismo, a njegov sadržaj je rasplakao i najiskusnije policajce.

Tinejdžer Dragan Drljić (15) izvršio je samoubistvo početkom februara skokom u Tamiš s torbom punom kamenja, teškom 25 kilograma! Nesrećni dečak je ostavio oproštajno pismo na čak 17 strana, a prema rečima poznanice porodice, već je jednom pokušao da izvrši samoubistvo, zbog čega je njegova škola reagovala, saznaje 24sedam.rs

U noći između 2. i 3. februara, Dragan Drljić je misteriozno nestao. Na pančevačkom keju pronađen je samo njegov bicikl. Odmah su alarmirane službe, a zbog sumnji da se dogodilo „najgore“, pretraga Tamiša i tog kraja ubrzo je počela. Nažalost, crne slutnje su se obistinile. Na obalu Tamiša je 3. februara, oko 17 sati, izvučeno njegovo telo. Njegova majka Danijela je uzalud čekala celu noć i dan da se odnekud „pojavi“.

– Ostavio je oproštajno pismo na čak 17 strana. Bilo je srceparajuće čitati ga. Odrastao je bez oca, ostavila ga je devojka, a bio je i veoma osetljiv. Potresno je bilo čitati kako do detalja opisuje šta planira da učini. Napisao je da će da skoči s mosta u Tamiš sa torbom punom kamenja. Izmerena je težina te torbe i ona je iznosila 25 kilograma, što je za krhko telo dečaka od 15 godina i te kako teško – navodi izvor blizak istrazi.

Prema rečima poznanice dečaka i njegove majke, Dragan je već duže pokazivao svoju patnju.

– Pre izvesnog vremena pokušao je samoubistvo vešanjem i tada nije uspeo u tome. Imao je trag na vratu zbog toga, i to su svi videli. Zaista, to su i u školi „ Vasa Živković“ videli i reagovali su, ali ne znamo kako se to završilo. Jednom je čak pobegao od kuće i krio se dva-tri dana iza zgrade staračkog doma u Pančevu. Duša, bio je usamljen. Oca nije viđao, a veći deo vremena je provodio sa bakom i ujakom. Bio je osobenjak, a nažalost, situacija sa devojkom je bila samo kap u čaši. Šokirani smo i dalje zbog svega i jako smo tužni. Bio je predivno i prepametno dete. Dobar đak i dobar dečak, ali, nažalost, očigledno mu je bilo potrebno više pažnje – navodi jedna od poznanica porodice koja je želela da ostane anonimna.

Podsetimo, Dragan je raskinuo sa devojkom i to ga je veoma pogodilo. Njoj i najboljoj drugarici ostavio je po oproštajno pismo i poklon – devojci privezak anđela, a najboljoj drugarici svoje omiljene stripove.