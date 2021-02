ZBOG OVOG ZLOČINA PALA JE CELA VELJINA EKIPA! Navijaču Zvezde rekli da OSTAVI MOBILNI KUĆI i da dođe! UBIJEN ZBOG GRAFITA!

Navijačka grupa Principi prekrečila mural posvećen pokojnom bratu Zdravka Radojevića, što je on shvatio kao provokaciju. Navodno je tada počeo njihov sukob u kom je Radojević ubijen.

Kriminalna grupa okupljena oko Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića Mareta sumnjiči se i za ubistvo Zdravka Radojevića (41) iz Koteža, a prema rečima našeg sagovornika, Belivuk i Mare su Radojeviću objavili rat preko grafita!

Prevlast

Prema rečima našeg izvora upoznatog sa slučajem, Kotež je važio za deo grada u kome su dominantni navijači Crvene zvezde, a navodno je Zdravko Radojević važio za jednog od viđenijih „delija“, ali i dilera droge u tom kraju. Takođe, Radojević je bio u dobrim odnosima s Miljkovićem, ali je među njima puklo kada su Principi, navijačka grupa koju je formirao Velja Nevolja, počeli da zalaze na Radojevićevu teritoriju.

REKETIRAN Uzeli mu 20 automobila? Kako nezvanično saznajemo, Radojević je ušao i u posao s nekretninama, a navodno je imao i auto-plac. - Priča se i da su ga Belivuk i ekipa reketirali, da su mu s placa uzeli 20 automobila, ali da su mu vratili 18. Takođe, priča se da mu je Belivuk tražio da mu prepiše dva stana u zgradi koju je pravio kako bi, navodno, rešili probleme - kaže sagovornik.

- Principi su želeli da preuzmu čitav grad, pa i Kotež, koji važi za zvezdaški kraj. Priča se da je sukob sa Radojevićem počeo kada su Principi prekrečili mural posvećen Zdravkovom bratu Aleksandru, koji je preminuo 2015. Preko tog murala Principi su naneli crnu boju i nacrtali mrtvačku lobanju, simbol njihove navijačke grupe, i napisali „Iz Principa“. Mnogi su to protumačili kao objavu rata Radojeviću - kaže naš izvor i nastavlja:

- Zdravko je to odmah shvatio kao provokaciju, ali i pretnju. Bunio se zbog toga i navodno je od Principa zahtevao da skinu svoj grafit, smatrajući da su oskrnavili uspomenu na njegovog pokojnog brata. To ga je jako pogodilo, udarili su mu na porodicu, na uspomenu.

ROĐACI Od novembra ne znamo ništa o njemu Rođaci Zdravka Radojevića, čije telo još nije pronađeno, kažu da od 10. novembra nemaju nikakvu informaciju o njemu. - Tog dana je otišao na sastanak, da se vidi s nekim, nije poneo telefon i više se nije vratio. Sve što saznajemo vezano za njega je iz medija. Inače, tačno je da je mural njegovog brata u centru Koteža skroz prekrečen - rekao je rođak za Kurir.

Izvor kaže da je Radojević navodno, preko posrednika, zahtevao od Belivuka i Miljkovića da obrišu grafit i da mu se ne mešaju u teritoriju.

Namamili ga

- Velja i Mare su to iskoristili i namamili su Radojevića da dođe na sastanak kako bi mu rešili problem s navijačima. Tako je Nemanja Lakićević, po nalogu Belivuka i Miljkovića, rekao Radojeviću da 10. novembra dođe na parking „Laste“ na auto-putu Beograd-Niš, i to bez telefona. Kada je Radojević došao, iz svog auta je prešao u Lakićevićev, koji ga je odvezao do vikendice u Ritopeku. Iz te vikendice Radojević nikada nije izašao - kaže izvor i dodaje da istražitelji sumnjaju da je Radojević ubijen i raskomadan „iz bezobzirne osvete“.

Podsetimo, grupa Velje Nevolje i Mareta je i drugim žrtvama otvoreno pretila pre smaknuća. Tako su Goranu Veličkoviću Goksiju, pre nego što su ga, kako se sumnja, ubili, pretili na Jutjubu.