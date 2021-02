SCENARIO ZA "UČITELJA" NE POSTOJI! Advokat Milene Radulović negira da ona radi seriju po iskustvima iz škole glume

Niti se snima serija, niti postoji scenario, niti bilo šta slično - rekao je advokat Jugoslav Tintor, zastupnik Milene Radulović, odgovarajući na pitanje novinara na temu scenarija koji je glumica navodno napisala na osnovu neprijatnosti koje je doživela u školi glume Miroslava Mike Aleksića.

Pre tri nedelje, u medijima se naširoko pisalo o glumičinom navodnom scenariju, čiji je radni naslov "Učitelj". Prema tim informacijama, Radulovićeva ga je navodno napisala u okviru projekta za finalni master rad kod profesora i glumca Dragana Bjelogrlića na jednom privatnom fakultetu.

Milana Radulović, koja je Aleksića prijavila policiji za silovanje i nedozvoljene polne radnje, nikada nije demantovala tu informaciju, ali je u sredu postojanje scenarija gostujući na TV Prva negirao njen advokat Jugoslav Tintor.

- To nije istina - rekao je Tintor. - Potpuno bi bilo neprimereno da se vodi postupak, da se okrivljenom Aleksiću sudi za veliki broj krivičnih dela, a da paralelno sa tim ide snimanje nekog filma ili serije koja sve to ekranizuje. Ta informacija je bila spin koji je pušten u javnost da bi se devalvirao i relativizovao postupak i sveo na to da je napravljen u funkciji inspiracije za neki novi film ili seriju.

Tintor je rekao da je inicijalno pet devojaka optuživalo Aleksića, dok ih se posle javnog poziva policije javilo više od deset:

- Samo u odnosu na njih pet, koje su se prijavile, utvrđeno je da vrsta seksualnog zlostavljanja i vremenski period daju mogućnost da se predmet procesuira. Trenutno se istraga vodi za 10 žrtava. Još je pet-šest devojaka, koje su prijavile Aleksića za krivična dela, ali za njih ne može biti gonjen jer je prošlo previše vremena. One će biti svedoci.

KRAJ ISTRAGE ZA DVA MESECA

Zastupnik četiri oštećene devojke očekuje da će istraga biti završena za dva meseca i da u tom roku treba da se urade veštačenja oštećenih, a da bi prvostepena presuda mogla da bude doneta za oko godinu i po dana.