JEZIVO: Siniša poslao trudnu devojku u Melence, pa za mesec dana po šumama SILOVAO 7 DEVOJAKA I DEVOJČICU - Preti mu robija! (FOTO)

Otkriveni zastrašujući detalji.

Monstrumu iz Melenaca Siniši K. (30), koji je prošle godine uhapšen u Nemačkoj zbog sedam silovanja žena i jednog deteta, počelo je suđenje u toj zemlji. Na prvom ročištu otkriveni su jezivi detalji i modus operandi ovog serijskog silovatelja koji je zbog istih dela robijao i u Srbiji!

Modus operandi serijskog silovatelja bio je takav da je iz hostela u kom je boravio u Nemačkoj odlazio kako bi presretao žene u parkovima i gužvi, mahom u prepodnevnim satima. Započinjao bi razgovor s njima, a potom ih brutalno zlostavljao, neretko koristivši i oružje.

Jezivi zločini optuženog Srbina započeli su u Nemačkoj 2020. godine. Njegova prva žrtva u ovoj zemlji bila je četrnaesgodišnja devojčica koju je biciklom pristigao u parku 12. juna prošle godne. Kako je navedeno u optužnici, Siniša je devojčicu prvo mučki udarao, a potom je silovao.

Sledeće zlostavljanje dogodilo se svega tri dana nakon toga, kada je na Železničkoj stanici progonio devojku (20). Nesrećnu devojku je sustigao, odvukao do mračnog mesta, satima je mučio i maltretirao, a potom je i silovao.

Kako je navedeno u optužnici već 22. juna pronašao je svoju treću žrtvu. Tada je na šumskoj stazi presreo dvadesettrogodišnju devojku i uz pretnju kuhinjskim nožem, silovao je nekoliko puta.

Iako je već tri žrtve napastvovao u istom mesecu, Siniša se ni tad nije zaustavio. Samo šest dana kasnije, 28. juna, silovao je još dve devojke!

Kako je otkriveno na prvom ročištu on je tog dana prvo presreo i maltretirao osamnaestogodišnju devojku, davio je a potom je i prinudio na seksualne odnose. Svega tri sata kasnije, istog dana, presreo je devojku (27) na biciklističkoj stazi, udario je u glavu, pa je seksualno zlostavljao.

Žrtva pokušala da mu napravi zasedu



Napadnuta devojka uspela je da bude dovoljno pribrana da pokuša da pomogne policiji da uhvate manijaka, tako što je nakon što ju je silovao s njim ugovorila da se sastanu i sutradan. Nakon toga otišla je u policijsku stanicu i prijavila silovanje. Policajci su sutradan napravili zasedu za napasnika, međutim, Siniša se na dogovorenom mestu nije pojavio.

"Samo 10 minuta..."

Već dva dana kasnije, monstrum poreklom iz Melenaca kod Zrenjanina tražio je novu, petu žrtvu. Presreo je devojku (20) koja je vozila bicikl, gurnuo je s dvotočkaša, pa je silovao nekoliko puta. Nesrećna devojka otkrila je policiji da joj je Siniša u toku silovanja rekao: "Samo 10 minuta se**a i slobodni ste".

Jedna od mnogobrojnih žrtava koju je nasilnik zlostavljao čak tri sata pomogla je u njegovoj identifikaciji, pošto je na osnovu njenog svedočenja napravljen foto-robot. Upravo na osnovu te skice osumnjčeni je identifikovan na snimcima sa nadzornih kamera.

Poslednje silovanje ovog stravičnog napadača iz Srbije dogodilo se 14. jula prošle godine takođe na biciklističkoj stazi. Ovog puta radilo se o devojci (20) koju je uhvatio s leđa i odvukao je u grmlje. Žrtvi je pretio da će je ubiti ako bude vikala i opirala se. I nju je zlostavljao puna tri sata, a onda je pustio.

Izmučena devojka otišla je pravo u policijsku stanicu. Policajci su u roku od tri minuta stigli na mesto napada. U narednim satima organizovana je ogromna policijska akcija - učestvovalo je 83 policajaca, bespilotne letelice, helikopter sa uređajem za termovizijsko snimanje, kao i psi tragači.

Potraga je trajala satima i begunac se uspešno skrivao sve dok policija na teren nije izašla sa uređajem za termičko snimanje kada je on konačno lociran i uhapšen u severnom delu Berlina.

"Veoma opasan serijski silovatelj, jako brutalan"

Nemački tužioci predviđaju ovom seksualnom manijaku iz Srbije vešegodišnju zatvorsku kaznu, jer je, pored toga što je osumnjičen za silovanje najmanje sedam žena, svoja zlodela činio na jeziv i brutalan način pretivši svojim žrtvama raznim oružjem.

- Veoma opasan serijski silovatelj je u pitanju. Monstruozna dela. Ogromna brutalnost. Naveden je preventivni pritvor- izjavio je advokat žrtve Roland Veber.

Siniša K. je dobro poznat i srpskoj policiji, jer je u periodu od 2013. do 2018. godine boravio u srpskom zatvoru zbog silovanja i krađe. Tada je bio osuđen na pet godina i četiri meseca zbog silovanja i dva meseca zbog krađe.

Kada je prošle godine u nemačkim, a potom i srpskim medijima osvanula vest da je Siniša uhapšen zbog nekoliko silovanja, njegova porodica, koja živi u Melencima kraj Zrenjanina bila je u potpunom šoku.

- Njega je bivša žena sa kojom ima dete tužila zbog alimentacije, pa je morao da joj plati dosta novca. Zbog toga je otišao u Nemačku. I zbog toga što ovde, posle zatvora, više nije imao nikakav život - rekla je tada za "Blic" Gorica, Sinišina majka.

Šokirani roditelji rekli su da se odriču sina ako se ispostavi da je tačno sve što je radio.

- Ako je istina da je sve to on zaista počinio, ne treba mi više nikad u životu- izjavila je tada njegova majka.

Trudnu devojku poslao u Srbiju, pa počeo da siluje žene

Siniša je, kako je kasnije otkriveno, u Berlinu živeo sa tudnom devojkom M. M., takođe iz Srbije. Ona se vratila u Srbiju baš u danima pre nego što je započeo svoj jeziv pohod i za sve je saznala iz medija. U tom trenutku bila je u poodmakloj trudnoći.

"Blic" je tada kontaktirao M. M. koja je u početku negirala da Sinišu poznaje, a zatim nije mogla da poveruje da je njen izabranik ujedno i počinilac užasnih zločina koji su zgrozili čitavu Nemačku i Srbiju. Nakon toga je otvorila dušu i priznala da je i sama bila meta napada u Berlinu, kada ju je Siniša spasio od počinioca.

- On ima ženu, mene, valjda ga ja najbolje poznajem. Nemački mediji mogu da pišu šta hoće, to je neko hteo da mu smesti, verovatno taj što je mene napastvovao. To što navode za njega to je laž, on je moj muž, sa njim dete imam, to su bolesne priče za slušati. Ovo je noćna mora, ni u snu ne bih pomislila... Ja vam kažem da mu to nameštaju, da dobije što više zatvora - govorila uvereno tada Milijana.

Nastavak suđenja Siniši K. planiran je za 1. mart, dok je konačan epilog i donošenje presude zakazan za 17. maj ove godine.