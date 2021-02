Brat prijavio da se sestre ne javljaju danima! Policija u stanu zatekla užas - ubijena žena imala krivične prijave za NASILJE I PROGANJANJE

J. Ž. (30) koju je, kako se sumnja, ubila rođena sestra M. Ž. (29) imala je krivične prijave za nasilje u porodici i proganjanje.

Nezvanično, ubijena J.Ž. imala je krivičnu prijavu zbog proganjanja momka. VIše detalja za sada nije poznato. Telo J. Ž. pronađeno je juče u stanu u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu u kom je živela sa sestrom M.Ž. Nestanak dve sestre policiji je prijavio njihov brat koji je rekao da danima ne može da ih dobije na telefon i da ne zna šta se dešava. Policija je otišla na vrata stana u kom su njih dve živela, upala u stan i zatekla jeziv prizor. Prema prvim informacijama sumnja se da je upravo M.Ž. ubila svoju sestru.

Policija je odmah nakon jezivog otkrića počela da pregleda snimke sa sigurnosnih kamera i jedna od kamera snimila je kako M.Ž. skače sa mosta nakon zločina. Njeno telo još nije pronađeno.

