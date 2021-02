Detaljan SPISAK Belivukovih 'VOJNIKA': Evo ko su sve pripadnici OZLOGLAŠENE kriminalne grupe Velje Nevolje!

Nasilničko ponašanje, demoliranje kafića, nedozvoljeno držanje oružja… većina pripadnika grupe Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja istražnim organima poznata je od ranije.

Ovo su biografije i kriminalne aktivnosti koje se povezuju sa bliskim saradnicima Veljka Belivuka sa kojima je i uhapšen:

Vođe su kriminalne organizacije koja je osumnjičena za ubistva, otmice kao i držanje droge i oružja. Od ranije su poznati po nasilničkom ponašanju, Belivuk iza sebe ima i optužbu za ubistvo Vlastimira Miloševića (inače Miljkovićevog kuma) na tramvajskim šinama u Beogradu, međutim za ovaj slučaj je oslobođen jer su dokazi bili uništeni.

Miljković je Belivukova desna ruka, čak je u kući koju je na Zvezdari gradio po ugledu na Šilerovu, desni deo bio namenjen upravo Miljkoviću. Sumnja se da je upravo on bio jedan od glavnih ubica ovog klana. Njih dvojica su svuda išli zajedno, a koliko je Miljković bio bitan čovek u ovoj grupi, pokazuje i to što su Velja i on zajedno išli u Crnu Goru sa šefom “kavačkog klana” Radojem Zvicerom samo nekoliko nedelja pre hapšenja.

Miloš Budimir (36), Marko Budimir (32) i Vladimir Grek (36)

Braća Budimir, zajedno sa Vladimirom Grekom privedeni su 29. januara ispred Aerodroma ”Nikola Tesla” , nakon što su Belivuk i Miljković sleteli iz Tivta gde su bili u poseti vođi kavačkog klana Radoja Zvicera.

Kako je pisano, oni su tada dvojicu vođa kriminalne grupe čekali, a u policiji su se izjasnili da su ”njihovo obezbeđenje”. Grek je nakon hapšenja pominjan i kao osoba koja je u Pančevu (gde je Belivuk u mesecima pre hapšenja imao utočište) prošle godine organizovala bakljade u vreme policijskog časa.

Milovan Tadić (33)

Bivši šef obezbeđenja kluba ”Tilt”, koji je takođe priveden u akciji hapšenje grupe Velje Nevolje optužen je da je kao šef obezbeđenja nasmrt pretukao Slobodana Vukića.

Ovo ubistvo dogodilo se decembra 2015. godina, kada je ubijeni Slobodan izašao u provod sa svojim prijateljima. Oko tri ujutru je slučajno oborio čaše na šanku i obezbeđenje ga je izbacilo napolje.

Dok su ga držali i vukli, udarali su ga po glavi. Kad su ga izbacili, Slobodan se vratio na ulaz i vikao: ”Ko me je udarao?”

Tada je izašao Milovan Tadić i šutnuo ga nogom u stomak. Slobodan je posle prevezen u Urgentni centar gde je utvrđeno da mu je pukla slezina i oštećena jetra. Pao je u komu iz koje se više nije budio. Preminuo uveče na Božić 7. januara 2016. godine.

Filip Ivanovski (29)

Mladić iz Pančeva pominjan je kao osoba koja je bliska Velji Nevolji i koja je zajedno sa Grekom organizovala bakljade u ovom gradu.

Srđan Lalić (35)

O njemu nema dostupnih informacija.

Boris Karapandžić (33)

Karapandžič je jedan od huligana koji je sa Veljinom ekipom upao u klub ”Komitet” u Beton Hali pre dve godine kada su polupali ceo klub, pretukli obezbeđenje i goste kluba. Karapandžić iza sebe ima i proces zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao 2019. godine kada je usmrtio pešaka u Beogradu.

On je tada bio za volanom ”ševroleta”, pregazio je pešaka u trenutku kada je pokušavao da pretrči auto-put. Karapandžić je zbog nasilničkog ponašanja u ”Komitetu” bio u kućnom pritvoru. On je 2013. godine uhapšen zajedno sa Aleksandrom Vučeljićem, Aleksandrom Savkovićem i Stevanom Petrovićem zbog demoliranja kafića vođe navijača ”Alkatraza” Aleksandra Vavića.

S obzirom da je u trenutku izricanja presude 2016. godine, Boris Karapandžić već je bio osuđen na kaznu zatvora od tri godine presudom Apelacionog suda u Beogradu iz juna 2013. zbog proizvodnje i prometa droga, kao i na kaznu od sedam meseci zatvora iz decembra 2015. zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, Prvi osnovni sud mu je odredio ukupnu kaznu od četiri godine zatvora.

Karapandžić je radio na obezbeđenju jednog novobeogradskog splava i bio je jedan od svedoka koji se našao na licu mesta u vreme ubistva Fedora Frimermana. Zbog ovoga on je saslušavan kod istražnog sudije i na glavnom pretresu.

Nemanja Đurić (35)

O njemu nema dostupnih informacija.

Vlado Draganić (46)

Uhapšeni Draganić vlasnik je kuće u Ritopeku u kojoj su se dešavali najstrašniji zločini ove kriminalne organizacije. Kako se sumnja, u ovoj kući ubijena su tri muškarca – Goran Veličković Goksi, Milan Ljepoja i Zdravko Radojević. Prema pojedinim navodima, upravo Draganić jedan je od osumnjičenih za likvidaciju Milana Ljepoje.

Aleksandar Vučeljić (39)

Ime Vučeljića došlo je u žižu javnosti kada je priveden na informativni razgovor u policiju kada je uhapšen Mirko Milošević, koji je zajedno sa Belivukom bio optužen za učestvovanje u ubistvu Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama u Beogradu.

Pre 11 godina, 2010. godine Vučeljić je uhapšen zajedno sa još 11 osoba zbog sumnje da su da su prodavali kokain i heroin na teritoriji Beograda, Smedereva i Čačka. Bio je jedan od osuđenih za demoliranje kafića Aleksandra Vavića u beogradskom naselju Karaburma. Kod Vučeljića je tada pronađen pancir ispod jakne, a iza vozačevog mesta metak kalibra 9mm.

Nakon pretresa policija je pronašla još jedan metak kalibra 9mm, kao i dva pištolja sa pancirnim i običnim mecima.

Aleksandar Vučeljić je ranije osuđivan – za nasilničko ponašanje, promet i nošenje oružja, kao i organizovanje mreže preprodavaca teških droga – na kazne od sedam meseci, dve godine i pet godina i tri meseca zatvora te ga je zbog demoliranja Vavićevog kafića, Prvi osnovni sud osudio na kaznu od šest godina zatvora.

Dejan Tešić (38)

Tešić je označen kao osoba koja je učestvovala u ubistvu Milana Ljepoje. Kako se navodi u nalogu za sprovođenje istrage, početkom novembra prošle godine grupa Velje Nevolje, Ljepoju je namamila da dođe iz Niša, gde je živeo, u Beograd. Na parkingu u blizini ”Laste”, na autoputu ka Nišu, u kolima ”pasat” ga je sačekao osumnjičeni Dejan Tešić i odvezao do kuće u Ritopeku koju je grupa koristila za kriminalne radnje, tvrdi tužilaštvo.

Nikola Stefanović (33)

Vlasnik je stana u zgradi u beogradskom naselju Zvezdara u kom živi Veljko Belivuk.

Nemanja Lakićević (41)

Sumnja se da je Lakićević, po nalogu Belivuka i Miljkovića, rekao Zdravku Radojeviću (41) iz Koteža da 10. novembra dođe na parking ”Laste” na auto-putu Beograd-Niš bez telefona. Kada je Radojević došao, iz svog auta je prešao u Lakićevićev, koji ga je odvezao do vikendice u Ritopeku. Iz te vikendice Radojević nikada nije izašao, a njegovo telo do sada nije pronađeno.

Nikola Spasojević (29)

Nema dostupnih informacija.

Željko Kodžić (41)

Do hapšenja Belivukove ekipe Kodžić nije bio poznat javnosti po kriminalu. Osumnjičeni za pripadnost ovoj kriminalnoj organizaciji zaposlen je kao čuvar u Centralnom zatvoru u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, policija je prilikom pretresa njegove kuće pronašla dve rasklopljene puške i dva rasklopljena pištolja.

– Njegova uloga u klanu tek treba da se utvrdi, ali zasad se sumnja da je on bio zadužen za oružje. Naime, on je oružar i sumnja se da je, između ostalog, prepravljao pištolje i puške koje su pripadnici klana koristili u krivičnim delima – rekao je izvor za beogradske medije.

Nebojša Janković (50)

Bivši policajac i pripadnik 63. jedinice Padobranskih brigada, doneo je Veljku Belivuku snajper, a potom ga u šumi i obučavao kako da puca iz njega. On je kako se sumnja umešan u još dve likvidacije izvršene iz ovog oruža u Srbiji i Crnoj Gori, ali i jedan pokušaj ubistva.

Vlado Georgijev (38)

Bivši policajac iz Loznice čije je ime zapravo bilo Dejan Sekulić, ali ga je pre nekoliko godina promenio i uzeo ime poznatog pevača. Sekulić-Georgiev je bio blizak Veljku Belivuku i radio je u beogradskoj policiji, ali je posao morao da napusti zbog kriminalnih radnji u kojima je uhvaćen.

Prema objavljenim navodima, Belivuk je pre pet godina od jednog Lozničanina oteo podrum pića i dao ga na upravljanje Sekuliću. Sve do hapšenja taj podrum pića, kako navode pojedini beogradski mediji, služio je ovoj kriminalnoj grupi za pranje para i zelenašenje.

Georgijev je na svoje ime kupio i jednu od štek vikendica za Belivukovu grupu u selu Tršić, nedaleko od Loznice. Na tom mestu su, kako je otkriveno u istrazi, imali “bazu” i tu su upucavali snajpere. Ova lokacija, koja se vodi na Georgijeva, je pažljivo izabrana, nalazi se u mirnom mestu, okružena je šumama i poljanama.

Na televziji Pink pre nekoliko dana emitovan je snimak prisluškivanog razgovora Belivuka, Georgijeva i njegove supruge Slađane Sekulić na kom se čuje kako pričaju o lažnim imenima i falsifikovanim pasošima koje Belivuk koristi kada putuje.

Slađana Sekulić (39)

Jedina je žena uhapšena sa kriminalnom grupom koju predvodi Belivuk. Ona je supruga bivšeg policajca Sekulića, sada Vlade Georgijeva. Koja je njena uloga bila u radu ove kriminalne grupe nije poznato, ali je jasno da je dobro poznavala Velju Nevolju i da je znala čime se ova kriminalna grupa bavi. Na snimku prisluškivanog razgovora čuje se kako ona prepričava suprugu i Belivuku situacije na putovanjima na kojima koriste lažna imena.

Marko Andrić (33)

Nišlija Marko Andrić zvani Kuzman, čiji su snimci razgovora na kojima se moglo čuti kako priča o vođi bande ”Pink Panteri” Milanu Ljepoji koji je nestao i za koga se sumnja da je ubijen od strane kriminalne organizacije, uhapšen je takođe kao pripadnik kriminalne grupe Velje Nevolje.

Kuzman o Ljepoji

Istražnim organima postao je poznat još 2007. godine jer je sa još dvojicom Nišlija telefonom namamili maloletnika M. R. inače mladog košarkaša sa namerom da popričaju o nekoj devojci. Kako su mediji tada pisali, mladi košarkaš je inače sin niškog političara. Na prevaru su ga kod sportske dvorane ”Čair” uvukli u automobil ”fijat punto” i odvezli na brdo Vinik, gde su se posle toga nad njim iživljavali, tukli ga

Vuk Vučinić (29)

Hapšen je pre tri godine zbog sumnje da je sa još trojicom muškaraca 1. oktobra 2018. godine, jedan sat posle ponoći, u Ulici Jurija Gagarina u Novom Beogradu od jednog muškarca silom oteli vozilo i naneli mu telesne povrede. Sumnja se da su oni ”golfom”, u kome su se nalazili, zaustavili automobil u kome se nalazio oštećeni i uz upotrebu fizičke snage mu oduzeli vozilo Fiat Bravo.

Vučinić je ranije osuđivan za drogu i nasilničko ponašanje. Inače, on je ranije povezivan sa grupom navijača Miloša Radisavljevića Kimija.