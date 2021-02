ZORANU MARJANOVIĆU ODLOŽENO ROČIŠTE: Danas je trebalo da se predstavi GLAVNI DOKAZ, muž ubijene pevačice u izolaciji

Marjanović zbog potencijalne zaraze korona virusom odložio suđenje za ubistvo jelene Marjanović.

Nastavak suđenja za ubistvo pevačice Jelene Marjanović predviđeno je za danas pred Višim sudom u Beogradu. Međutim, ono će biti odloženo pošto je Zoran Marjanović u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa advokatom koji ima kovid.

Jedan od Marjanovićevih branilaca je pozitivan na koronu. Optuženi i još jedan advokat bili su u kontaktu sa njim, te iz tog razloga oni su se samoizolovali.

S obzirom na to da su sprečeni da prisustvuju ročištu oni su od suda zatražili da odredi novi termin suđenja na kojem će biti saslušani svedoci Nacionalno kriminalističko tehničkog centra koji su veštačili blato na pantalonama koje je Zoran nosio u vreme ubistva supruge.

Ročište na kojem će se govoriti o ovom dokazu biće možda i najvažnije, jer će se govoriti o glavnom dokazu koji tereti Marjanovića.

Kako stoji u optužnici koja je potvrđena, veštačenje blata obavljeno je 4. septembra 2017, samo 10 dana pre nego što je Zoran uhapšen.

"Prema nalazu i mišljenju NKTC, proizilazi da sporni uzorci: trag zemlje sa desne nogavice Zorana Marjanovića visine 10,5 cm, trag zemlje sa desne nogavice visine 19 cm Zorana Marjanovića, trag zemlje sa leve nogavice visine 25,5 cm pantalona Zorana Marjanovića i uzorci zemlje iz kanala u blizini mesta gde je pronađeno telo oštećene imaju isti molekularni sastav", piše u optužnici.

Takođe, jedan od dokaza je i veštačenje mobilnih telefona pokojne pevačice, Zorana Marjanovića, ali i njegovih članova porodice o kojem je bilo reči na prethodnim suđenjima.

Na osnovu tog veštačenja, kako stoji u optužnici, Zoran Marjanović svesno je isključio svoj telefon čim je stigao na nasip da bi ga ponovo uključio u 17.04, na mestu gde je bazna stanica locirala pevačicin telefon.

Tužilac je u optužnici ukazao i na još jednu bitnu stvar - iskaz Zorana Marjanovića, gde tvrdi da je, pošto se Jelena popela na nasip da trči, on ostao sa njihovom ćerkom 15-20 minuta ispod nasipa, te da su tek onda krenuli u laganu šetnju njoj u susret. Prema rečima tužioca, a osvrćući se na veštačenje mobilnih telefona, to je gotovo nemoguće jer bi to praktično značilo, s obzirom na to da se Jelena popela na nasip u 16.38 (kada je on isključio telefon), da se Marjanović popeo na nasip 15-20 minuta kasnije, u 16.53, odnosno u 16.58 i lagano krenuo ka drugoj rampi. To je nelogično jer on nije mogao sa detetom od pet godina da pređe 1.100 metara za šest minuta.

Podsećanja radi, Marjanović je pušten na slobodu 2018. godine, posle 10 meseci provedenih u pritvoru odlukom Apelacionom suda. Apelacioni sud mu nije odredio nikakve zabrane kretanja. Pasoš mu takođe nije oduzet. Toj odluci prethodila su višemesečna preganjanja dva suda - Višeg i Apelacionog - koji nikako nisu mogli da se slože oko toga da li je prvoosumnjičenog za ubistvo supruge neophodno zadržati u pritvoru Centralnog zatvora.

Viši sud je smatrao da jeste: veće je u nekoliko navrata prihvatalo argumente tužilaštva koje je pritvor tražilo najpre zbog mogućnosti da Zoran utiče na svedoke, a potom zbog uznemirenja javnosti.

Apelacioni sud je, međutim, od početka sumnjao u te razloge: nedelju dana pre konačnog ukidanja pritvora odbio je da Marjanoviću produži pritvor jer nije video dokaze da bi puštanje Jeleninog supruga na slobodu omelo nastavak istrage i eventualno suđenje. Apelacioni sud je posle toga presekao i pustio osumnjičenog da se brani sa slobode na kojoj je do danas.

Presuda ove godine?

Nakon što budu saslušani stručnjaci koji su veštačili blato na Zoranovim pantalonama pred sudom će govoriti i psihijatri koji su obavili razgovor sa njim.

Sud bi nakon toga trebalo da odluči o svedocima koje je predložila odbrana, te ukoliko se nastavi ovim tempom suđenje bi moglo da bude okončano krajem ove godine, tačno pet godina od kada je Jelena Krsmanović ubijena na nasipu u naselju Crvenka u Borči.