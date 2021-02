SVA KRVAVA I U SUZAMA! Užas u Beogradu, muškarac SILOVAO ženu! Komšije za Pink.rs otkrile jezive detalje!

Naime, muškarac romske nacionalnosti silovao je Romkinju koja je uspela da pobegne i potraži pomoć od komšija.

Komšije su alarmirale policiju koja je odmah reagovala i obezbedila mesto događaja. U toku je potraga za počiniocem koji je, nakon počinjenog krivičnog dela, pobegao.

Žrtvi je pružena odgovarajuća medicinska pomoć u bolnici.

PRIJAVITE SVAKI VID NASILJA! Ovo su brojevi telefona za podršku žrtvama!

Savetovalište protiv nasilja u porodici – SOS telefon i sigurna kuća 0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19h, 011/ 2769 466 radnim danima 10-19h, 062/304560 noću 19-10h ::. Autonomni Ženski Centar – SOS telefon 0800 100 007, radnim danima od 10h do 20h, telefon za pravnu podršku 011 26 56 178 je dostupan svakog radnog dana pre podne od 10 do 12h, kao i poslepodne ponedeljkom, utorkom i sredom od 17 do 20h, i četvrtkom od 18 do 20h ::. ASTRA Akcija protiv trgovine ženama – SOS telefon 011/ 3347 817, radnim danima 14-20h ::. Incest trauma centar – SOS telefon 011/ 446 1332 – 24h