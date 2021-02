UHAPŠEN ZBOG NAPADA NA SLUŽBENO LICE: Priveden muškarac (30) u Beogradu, zbog parking mesta nasrnuo na komunalnog milicajca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom intervencijom uhapsili su K. B. (1991) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On se tereti da je, danas, nakon što je negodovao zbog parking mesta, nasrnuo na komunalnog milicajca koji je tom prilikom lakše povređen. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.