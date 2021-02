'NEMAM SNAGE NI DA GOVORIM...' Otac Jova Kecmana u šoku čeka potvrdu - Da li su u vikendici Velje Nevolje pronađeni ostaci njegovog NESTALOG SINA!?

U šoku sam, nemam snage da govorim - rekao je kratko Mile Kecman, otac fitnes trenera Jova Kecmana (51) za kog se sumnja da ga je ubila kriminalna grupa koju je predvodio Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja.

Prema nezvaničnim informacijama, policija u jednoj od štek vikendica koje pripadaju Belivukovoj grupi pronašla ostatke tela za koje se sumnja da je Kecman. Zvanične potvrde ove informacije još nema, a policija je pre nekoliko dana od članova Kecmanove porodice uzela DNK uzorke kako bi poređenjem sa njima utvrdila da li se radi o fitnes treneru koji je nestao pre više od pet meseci u Beogradu.

- Dolazili su ovde kod mene iz policije i uzeli su mi DNK materijal, rekli su da će mi se javiti, ali ništa novo još nema, čekam... - rekao je Kecman.

On je dodao da se oseća jako loše i da mu nije jasno kakve veze njegov sin ima sa Belivukom.

- Nikako nisam! Moj sin nikad nije bio kriminalac, niti je ikad imao ikakve veze s Partizanom, nije ni na utakmice išao - rekao je on.

Ostaci tela pronašeni su na jednoj od lokacija koje su detaljno pretresane posle hapšenja Belivukove kriminalne grupe.

Prema do sad poznatim informacijama policija je pronašla više tragova koji upućuju na to da je grupa Velje Nevolje mučila i brutalno ubijala ljude sa kojima je bila u sukobu. Ovu informaciju indirektno je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je na TV Prva rekao da će Srbija, ali i ceo svet biti u šoku za nekoliko dana kada će javno "pokazati nešto što je zaista jezivo" a tiče se zločina grupe Velje Nevolje. On je dodao da čeka zvanična veštačenja dokaza i da će nakon toga javnosti pokazati dokaze protiv ove kriminalne grupe. Istakao je i da "javnost do sada nije videla ništa", već "samo oružje, pištolje, snajpere, pancire" i da "to nije ništa".

Svaku svoju žrtvu Belivukova grupa namamila je na gotovo isti način - na sastanak bi žrtvu pozvao neki poznanik ili prijatelj koji je blizak i sa nekim iz ekipe. Jedna od stavki koja je bila obavezna je da se mobilni telefon ostavi kod kuće i na sastanak krene taksijem do određene lokacije, odakle će žrtvu, koja ne zna šta joj se sprema, kolima pokupiti neko iz Nevoljine grupe i odvesti je na "tajnu lokaciju". Sa tih lokacija gotovo se niko nije vratio.

Ista situacija bila je i sa Kecmanom koji je 24. septembra kod kuće ostavio svoj mobilni telefon i potom rekao ocu da "ide da se vidi sa drugom". Sa sobom je poneo 16.000 evra koje je podigao par dana pre toga. Poslednji put je viđen u Malom Mokrom Lugu nakon čega je nestao bez traga.

Kecmanov otac ispričao je ranije za "Blic" da se njegov sin desetak dana pre nestanka ponašao čudno, da je rekao da ima problem koji mora da reši, ali da mu nije ispričao o čemu se radi.