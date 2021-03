Inspektori uspeli su da uđu u zaštićenu aplikaciju 'Skaj' gde su pronašli jezive snimke i fotografije na kojima se vidi čak i kako mafijaši svojim žrtvama seku glave!

Beogradska policija došla je do monstruoznih snimaka i fotografija na kojima mafijaši iz klana Veljka Belivuka poznatijeg kao Velja Nevolja kolju ljude, seku im glave i komadaju tela!?!

Inspektori koji mesecima sprovode istragu protiv ove kriminalne bande uspeli su da uđu u zaštićenu aplikaciju 'Skaj' koja je mafijašima služila kao glavno komunikaciono sredstvo i tamo su pronašli jezive snimke i fotografije!

Igrali fudbal sa glavama

Pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka koja je poslednjih godina preuzela primat u beogradskom podzemlju, komunicirali su isključivo 'Skaja' (Sky).

- Došli smo se do jezivih otkrića od kojih će neka biti i objavljena kako bi se videlo o kakvim se monstrumima ovde zapravo radi kako neko ne bi slučajno imao bilo kakvu dilemu... Belivukov klan je preko 'Skaja', aplikacije koja koristi šifrovane podatke ugovarao sve poslove, preko nje su dilovali narkotike, naručivali ubistva, dogovarali akcije... U toj aplikaciji su pronađeni i jezivi snimci. Na njima se vidi kako ubijaju ljude, kako ih najstrašnije muče, seku im glave! Odsecali su ljudima jezike, noseve, uši, mrtve su kasapili, sekli tela na delove i topili ih u kiselini... Iživljavali su se na najbolesnije načine i što je još gore te su video-snimke prosleđivali jedni drugima, ali su ih koristili i kao pretnju za svoje protivnike i saradnike ako odbiju nešto da urade. Čak su u nekoliko navrata snimke slali i porodicama ubijenih! - otkriva nam izvor iz istrage.

Vučić: Do četvrtka jeziva otkrića Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će najkasnije do četvrtka biti objavljena najnovija jeziva otkrića o istrazi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka. - Za nekoliko dana, najkasnije do četvrka, građanima Srbije pokazaćemo nešto što je zaista jezivo, kako bi mogli da vide da li se iza svega krije politika, zaštita režima ili se krije borba protiv jedne jako pasne kriminalne grupe. Čekamo dodatna veštačenja da ne bi neko sutra rekao da to ne može posle da se koristi u dokaznom postupku. Kada budemo prikazivali te stvari moraćemo unapred ljudima da kažemo da sklone decu... Javnost je dosad videla samo oružje, organizovanu grupu, pištolje, snajpere, pancire, metke, drogu, ali to nije ništa. Ono što sledi šokiraće celu Evropu i ceo svet - istakao je Vučić.

Komentarišući ova najnovija saznanja, bivši operativac Državne bezbednosti Božidar Spasić kaže da je surovost kriminalne grupe Veljka Belivuka prevazišla surovost evropskih mafija.

- Očigledno je da u javnosti tek sada dolazi do spoznaje o kakvoj se kriminalnoj bandi radi, koji su joj bili metodi, i to ne samo kada je reč o likvidacijama već i organizaciji koja je funkcionisala po principima i pravilima italijanske mafije. Veze koje je ova kriminalna grupa uspostavila sa delovima državnog i paradržavnog aparata učinili su njihove pripadnike u bukvalnom smislu nedodirljivim. Sigurnost u to da ih država ne dira napravila ih je toliko bahatima da su se maltene javno dogovarali koga će ubiti, reketirati ili opljačkati - objašnjava Spasić, dodajući da su, mafijaši u planu imali i terorističke aktivnosti:

- Razmenjivanje slika i razgovori o ubistvima i ubijenima preko mobilnih aplikacija nisu zabeleženi čak ni u praksi najsurovijih mafija sveta. Oružje, kripto telefoni i snajperi pokazuju da je ova veoma dobro organizovana banda sa svojom paradržavnom podrškom imala u planu da sa kriminalnih zverstava pređe u tzv. drugu fazu, a to je terorizam u cilju rušenja države i dovođenja na vlast onih koji su svojim činjenjem i nečinjenjem stvorili mafiju - kaže Spasić.

Zastrašujuće metode

Sa njim se slaže i bivši šef beogradske policije Marko Nicović koji ističe da su se kriminalci Velje Nevolje služili kolumbijskim i meksičkim metodama i praksom dugom 20 godina.

- Sve to deluje veoma zastrašujuće... Snimaju mučenja i ubijanja, zatim šalju protivnicima, političarima ili novinarima koje treba da zaplaše. To je praksa koju imaju najopasniji karteli u Južnoj Americi... Komuniciranje o ubistvima i likvidacijama pokazuju da su se osećali bezbedno, oholo i bahato. Smatrali su da imaju podršku delova policije, pojedinih političara, delova tužilaštva i sudova. Tako su imali hrabrosti da snimaju užasne stvari i šalju jedni drugima - zaključuje Nicović.