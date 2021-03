TRI PUTA IZBEGAO LIKVIDACIJU! Evo ko je Sloba Snajper koji je danas ''pao'' na Jahorini

U akciji policije Republike Srpske uhapšen je Slobodan Milutinović zvani ''Sloba Snajper''.

Snajper je krajem 2020. godine izabran u UO Vojvodine mada je i odranije bio usko povezan sa klubom, pre svega kao vođa dela navijača.

Milutinović je inače dobro poznat policiji. Za sedam godina su tri puta pokušali da ga ubiju i to svaki put postavljanjem eksploziva ispod automobila.

U februaru 2020. godine u Novom Sadu eksplodirala je bomba postavljena ispod džipa Porsche Cayenne u kom se u tom trenutku nalazio Milutinović. On je u eksploziji povređen, ali je prežveo jer je postavljena bomba bila slabije razorne moći.

Inače, bio je i desna ruka pokojnog predsednika kluba Bate Butorovića, a nekoliko godina kasnije preuzeo je novosadskog drugogligaša FK Kabel, koji je zbog nameštanja utakmica kažnjen oduzimanjem bodova.

Podsetimo, Milutinovića je 2017. bivši fudbaler Vojvodine Nikola Trujić optužio da ga je hvatao za vrat posle meča između Ružomberoka i Voše.

- Milutinović me je uhvatio za vrat i počeo da me vuče do klupe. On mi je rekao: Šta ti glumiš?! Dokle mi tebe više da trpimo. Kada je on završio, šakom u glavu me je udario njegov rođeni brat Nenad i dodao: Videćemo se mi u Novom Sadu - ispričao je Trujić tada novinarima nakon napada.