To što je Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, imao isti registracioni broj kao direktor policije ukazuje na dubinu prodora kriminalaca u MUP, ocenio je Ljuban Karan, pukovnik u penziji.

- To su tablice koje svaki policajac prepoznaje i to kriminalcu omogućava da u tom vozilu preveze šta god hoće. To je nerovatna stvar koja pokazuje dubinu prodora kriminalaca u strukturu MUP-a. Ako su lažne to je druga stvar, ali ako su originalne to je morao biti neko iz vrha MUP-a - objasnio je Karan u autorskoj emisiji Dušice Spasić na TV Vesti.

Osvrnuo se i na to što je Dijana Hrkalović odbila poligraf.

- Mali broj ljudi odbija poligraf. To je signal za istražne organe, znak da ta osoba nešto krije. Poligraf je u 97 odsto ispitivanja tačan - rekao je Karan.

Reagujući na hapšenje Slobodana Milutinovića zvanog ''Sloba Snajper'', on je ukazao da sport ne služi samo za dobru zaradu i profit koji izvlači kriminalni milje, već kao maska mafijašima.

Karan smatra da će tokom istrage i nastvaka borbe protiv organizovanog kriminalana isplivati još zvučnih imena.

On je ukazao da na Balkanu postoje države koje su postale "sigurna kuća" regionalnim kriminalnim bosovima - poput Albanije i Crne Gore.

- Moramo se fokusirati na obračun protiv organizovanog kriminala u Srbiji, prekidanjem veza sa institucijama - istakao je Karan.

