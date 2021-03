'Borba protiv organizovanog kriminala je maraton, a ne trka na 100 metara' (VIDEO)

Prof. dr Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo kaže da je jako važno da postoji volja da se slučaj Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe raščisti do kraja.

- Da li će ovo biti ključna sednica Saveta bezbednosti – ne, neće, jer će posle nje biti sledeća kada ćemo saznati još više informacija – istakla je Zirojević.

Kaže da veruje da te žene, Mimi Oro ili Tijana Ajfon imaju podatke i znaju neke stvari.

- Ovo je maraton, a ne trka na 100 metara – ističe Zirojević.

Darko Obradović iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost rekao je da se još uvek ne zna šta je sve u telefonima starleta niti kakva su njihove veze i odnosi bili sa klanom Veljka Belivuka.

- Jasno je da svakoga dana pravosudni organi proširuju listu saslušavanih lica, svakog dana mi saznamo nešto novo i to pokazuje odlučnost sistema da do kraja se uhvati i prirodu svakog odnosa raščisti do kraja – rekao je Obardović za Pink.

- Bitno je doći do svakog pojedinca koji se uhvatio sa ovom grupom, kao i do onih koji su u lagodnoj zavetrini, a učestvuju u nekom odnosu sa njima – dodaje.

Narodni poslanik Predrag Rajić rekao je da ga ne bi iznenadilo kada bi se reklo ko je sve iz SNS učestvovao u organizovanom kriminalu i radi o glavi predsednika Vučića.

Prisetio se govora Miloša Vučevića koji je jednom rekao da ima mnogo ljudi iz te stranke koji se predstavljaju da su bliski sa predsednikom, a da rade protiv njega.