Rasvetljeno više krađa u Zrenjaninu! UHAPŠEN MUŠKARAC (29)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su devet teških krađa i četiri krađe i uhapsili N. B. (1991) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Sumnja se da je, u februaru i početkom marta ove godine, na ulicama u Zrenjaninu, otimao torbe sa novcem, dokumentima i mobilnim telefonima starijim ženama, kao i da je provalio u jedan ugostiteljski objekat iz kojeg je odneo lap top i tehničku robu. Takođe, on se sumnjiči da je sa platne kartice, koju je prethodno našao u torbi jedne sugrađanke, podigao novac, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica. N. B. je, kako se sumnja, i iz četiri otključana automobila ukrao dečija kolica, razni alat i radio. Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađeni su predmeti koji, kako se sumnja, potiču iz ovih krivičnih dela i oni će biti vraćeni vlasnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu.