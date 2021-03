POČIVAJ U MIRU, SRCE MOJE: Nenad iskasapio suprugu, a onda joj OSTAVIO PORUKU NA FEJSBUKU! Jezivi detalji zločina u Austriji (FOTO)

Nenad Lazarević (26) iz Kušeljeva ubio je svoju suprugu Dajanu (22) u stanu u Salcburgu. On je zatim iskasapljeno i krvavo telo supruge sakrio u fioku za posteljinu u kauču, kako dadilja, koju je pozvao da pričuva decu, ne bi videla leš.

On se zatim odvezao do glavne policijske stanice u Salcburgu i policajcima rekao šta je uradio. Da situacija bude još bizarnija, pre nego što se predao policiji na Fejsbuku svoje supruge ostavio je jezivu poruku.

"Počivaj u miru srce moje", napisao je on na Fejsbuk profilu supruge koju je brutalno ubio nožem i to onda kada za zločin još niko nije znao. Nakon toga Nenad se predao policiji i ispričao im da je posle svađe Danijelu izbo nožem.

Ovaj jeziv zločin dogodio se u jednoj sobi, dok su u drugoj spavale njihove maloletne ćerkice od sedam meseci i tri godine.

Nenad je Danijelu nekoliko puta ubo kuhinjskim nožem i kada je podlegla povredama, pozvao je bebisiterku da hitno dođe da pričuva decu dok on nešto završi. Dadilja je pristala ni ne sluteći da se u stanu nalazi iskasapljeno telo mlade majke.

Policija je brzo došla u stan i pronašla Dajanino telo. Nenad je uhapšen i saslušavan je do kasno u noć. Tužilaštvo je naložilo obdukciju ubijene žene.

