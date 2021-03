Čula sam pucnje, mislila sam da je vatromet, a onda sam na parkingu VIDELA NEVENOVO TELO: Jeziva svedočenja preživelih iz MASAKRA U KOLORADU

Jedna od žrtava je ubijena pred decom.

U masakru u Koloradu ubijeno je deset osoba, nakon što je 21-godišnji Ahmad Al Alivi Al Isa poreklom iz Sirije otvorio vatru u supermarketu u Bolderu.

Među žrtvama je i svega dve godine stariji Srbin iz Kolorada Neven Stanišić, koji je verovatno ubijen prvi jer se zatekao na parkingu kod supermarket “King supers”, a svedoci pričaju kako je izgledao krvavi pir.

"Skoro sam ubijen zbog soka"

Kad je napadač otvorio vatru, neki kupci su bili zbunjeni.

- Možda je neko ispustio nešto. Onda se čuo drugi pucanj. A potom je bilo: bum, bum, bum! Potrčao sam – rekao je CNN-u Rajan Borovski.

Rajan je sa još nekoliko ljudi uspeo da izađe kroz zadnja vrata u prostor za zaposlene.

- Radnici su gledali u nas šokirani. Morali smo da im kažemo: “Pištolj, pištolj, pištolj! Bežite, bežite, bežite!”. Oni su se postarali da ne zalutamo u ćorsokak. Svi smo trčali nalazeći put kroz lavirint u pozadini objekta. Držao sam ruku na nečijim leđima, neko je stavio svoju na moja, kako se niko ne bi sapleo ili pao – naveo je on.

Desetak ljudi uspelo je da pobegne sa njim kroz zadnja vrata, ali tek kasnije su shvatili šta su preživeli.

- Bolder sada deluje kao mehur, a mehuri pucaju… Ovo je bilo kao najbezbednije mesto u Americi, a sada sam zamalo poginuo zbog soka i kesice čipsa – ističe Rajan.

Žena ubijena ispred dece

Zet Stivena Mekhjua bio je treći u redu za vakcinaciju protiv Kovida kad je napadač uleteo i ubio ženu u redu ispred njega. Mekhjuove dve unuke bile su sa svojim ocem i pričale su telefonom sa svojom bakom, koja je uspela da čuje osam pucnjeva preko slušalice pre nego što je otac zgrabio svoje ćerke i potrčao gore uz stepenice, gde su se sakrili u ormanu i ostali tu 45 minuta.

- Bili su tamo do kraja pucnjave. Nijedna porodica ne bi treba da prođe više kroz ovo u Americi – rekao je Mekhju, koji je zabrinut zbog posledica koje će ovo ostaviti na njegove unuke.

"Hvala ti za sve"

Endru Hamel čuo je “glasan zvuk” i video kako gomila trči ka pozadini prodavnice.

- Nisam video ništa. Mogao sam samo da čujem… samo sa potrčao, želeo sam da izađem odatle. Toliko toga se događalo u tako zbijenom mestu – rekao je Endru.

Čim je izašao pozvao je svoje roditelje i prijatelja i cimera Mejsona koji radi u prodavnici. Njegov prioritet je bio da bude siguran da je Mejson bezbedno izašao. Kasnije je saznao da mu se prijatelj sakrio u skladištu sa drugim kupcima.

- Jedna od najužasnijih poruka koju je poslao je bila: “Volim vas ljudi. Hvala vam za sve u slučaju da stvari krenu na loše”. To je bilo nešto što nikad ne bih želeo da čujem od bilo kog od mojih prijatelja. Bilo je užasno. Bilo je zaista užasno – priča Endru.

Tišina, pucnji i muzika u radnji

Megi Montoja, farmaceutski tehničar, upisivala je ljude za vakcinaciju protiv Kovida kad je čula prvi pucanj. Menadžer njene radnje je bio prvi u redu za vakcinu i on je povikao: “Napadač”. Svi smo se raštrkali, rekla je ona CNN-u.

Megi se sakrila ispod stola u prostoriji za savetovanje pored apoteke. Čula je još pucnjeva i vriskove.

- Onda je neko vreme bila tišina, čula se muzika u radnji i potom nasumični pucnjevi – navela je Megi.

I ona i menadžer su pozvali policiju, ali kako se pucnjava nastavila Megi je spustila slušalicu i pozvala svoje roditelje.

- Rekla sam im: “Hej, samo da vas obavestim da je napadač ušao u radnju. Volim vas” – ispričala je ona.

Oko sat kasnije kad je policija objavila da je opkolila zgradu Megi je čula napadača kako govori tik ispred apoteke.

- Rekao je: “Predajem se. Nag sam”. Našli su njegovo oružje odmah pored apoteke – istakla je ona, dodajući da je u radnji videla krvave tragove stopala kako vode od apoteke do izlaznih vrata i telo menadžerke Riki Olds.

- U tom trenutku se sve srušilo. Sve se srušilo kad sam videla nekog poznatog mrtvog, znajući da neće moći da se vrati svojoj porodici – očajna je Megi.

Haos za nekoliko trenutaka

Studentkinja Ana Hajns živi u stanu prekoputa supermarketa i prozor joj gleda na prednju stranu. Kad je čula oko deset pucnjeva, pomislila je da je vatromet, ili da se motor pokvario. Pogledala je kroz prozor i na sopstveni užas videla telo na parkingu. Kasnije se ispostavilo da je u pitanju mladi Srbin Neven Stanišić, koji je verovatno bio prva žrtva krvavog pohoda.

Ana je rekla da je videla napadača kako kreće ka ulazu, kad se okrenuo okolo i počeo da “brzo puca na jednu određenu metu”.

- Prilično sam sigurna da je to bila osoba – rekla je ona.

Ubica je potom ušao u radnju u ulaz za osobe sa invaliditetom.

- Nekoliko sekundi kasnije videla sam kako ljudi beže iz zgrade. Čula sam vriskove. Sve se pretvorilo u haos za svega dva minuta – ispričala je Ana.

Novovenčani par uskočio u pomoć

Neven i Kvinlin Sloan, koji su se venčali pre svega mesec dana, bili su u supermarketu u ponedeljak popodne kad su začuli pucnjeve, preneo je Today.com.

- Moja prva pomisao nije bila da je u pitanju napad. Stoga nisam odmah reagovala jer su bili prilično prigušeni, prva dva (metka), zato što su ispaljeni spolja, ali onda je postalo glasnije i čulo se kao serija pucnjeva. A onda je Neven došao do mene i shvatila sam ozbiljnost situacije – priča Kvinlin.

Neven je izveo svoju ženu na bezbedno van radnje i utrčao ponovo unutra da pomogne ostalima.

- Osećao sam se da me je bog pozvao nazad. Tu je bio još jedan lik koji je sedeo pored izlaza u slučaju nužde. Njegovo ime je Majkl, bio je ljubazan i hrabar. Bile su i dve starije žene koje su pokušavale da izađu, a ja sam samo želeo da se vratim nazad i pomognem Majklu da izvede te dve dame napolje – naveo je Neven, heroj masakra u kojem je poginuo njegov imenjak.

Kvinlin je rekla da je počela da plače kad je izvedena na bezbedno.

- Svi su bežali od toga, a moj suprug je trčao ka tome. To je njegovo srce i on voli ljude na taj način – rekla je ona.

"Teže je sada nego što je bilo juče"

Logan Smit je radio na kiosku “Starbaksa” i video je kako ginu dva njegova prijatelja i saradnika.

- Definitivno je bilo teško. Probudio sam se jutros obrađujući sve u sebi, bilo je teško. Teže je nego što je bilo juče kad samo pomislim na prijatelje koje sam izgubio – rekao je on.

Logan se seća da je oko pola tri popodne mušterija ušla u njegovu radnju i alarmirala ljude, govoreći kako je ubica na parkingu. Čuo je pucnjeve ispred supermarketa i pozvao policiju, a potom pomogao kolegi da se sakrije iza kanti za smeće, pre nego što se i sam sklonio.

- Pokušavao sam da nađem neki zaklon, a završio iza druge kante. Nije mogla realno da me zaštiti. Da je napadač došao do kioska ovo bi bila definitivno životno ugrožavajuća situacija – istakao je.

- To je nešto što nikad ne želite da se desi. Zbog događaja u istoriji Kolorada, to je stalno negde u pozadini mog uma. Ovo nije prvi put da smo kao radnici bili životno ugroženi – dodao je Logan.

“Rekla sam sinu da beži”

Sara Munšedou (42), stanovnica Boldera, bila je u radnji sa svojim sinom Nikolasom, piše “Gardijan”.

- Bili smo na izlazu kad je počela pucnjava. Rekla sam Nikolasu da se sagne i on je to uradio. Samo smo osluškivali, čuli smo više pucnjeva. Rekla sam mu: “Nikolase, beži” – priča Sara.

Ona je rekla da je pokušala da pomogne žrtvi ispred radnje, ali ju je njen sin odvukao i rekao da moraju da odu odatle.

- Nisam mogla nikome da pomognem – slomljena je Sara.

Napadač, identifikovan kao 21-godišnji Ahmad al Alivi al Isa, je uhapšen i sada je u pritvoru pod optužnicom za prvostepeno ubistvo od 10 tačaka. Još nije poznat motiv masakra.

Žrtve su identifikovane kao Erik Teli (51), Deni Strong (20), Neven Stanišić (23), Riki Olds (25), Tralona Bartkovijak (49), Suzan Fauntain (59), Teri Lejker (51), Kevin Mahoni (61), Lin Marej (62) i Džodi Voters (65).

Masakr u supermarketu Bolderu je druga najveća masovna pucnjava u zemlji za šest dana, nakon što je prošle nedelje osmoro ljudi ubijeno u tri spa centra u Atlanti. Inače ih je tokom te nedelje bilo čak sedam, od čega tri u jednom danu.

Kolorado ima istoriju masovnih napada – 2012. je napadač u bioskopu u predgrađu Denvera, Aurora, ubio 12 a ranio 70 ljudi, ali najpoznatiji je napad iz 1999. kad je par učenika krenuo u krvavi pohod u Srednjoj školi Kolumbajn kod Litltona – ubili su 12 učenika i jednog profesora pre nego što su izvršili samoubistvo.