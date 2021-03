IZBODENI VOZAČ LASTE OTKRIVA TRENUTKE HORORA IZ AUTOBUSA! Skuvao sam mu kafu i zaspao, POMAHNITALI HRVAT JE IZVADIO NOŽ

Sedeo sam na pomoćnom sedištu u autobusu i odmarao sam. Dok sam spavao osetio sam da me dečko ubada nožem, to je bio manji kuhinjski nož. Ko zna šta bi se desilo da je nož bio veći ili da je napao kolegu koji je vozio brzinom od oko 100 na sat. Svi bismo bili mrtvi.

Ovako za Kurir počinje ispovest vozač "Lastinog" autobusa, koji je u noći između srede i četvrtak ranjen nožem u autobusu, koji je išao iz Nemačke ka Beogradu. Vozač je napadnut na teritoriji Austrije i pukom srećom, ali i brzom reakcijom putnika, izbegao je teže posledice.

- Imam povredu na levoj ruci, tu me je ubo prvi put, jer mi je ruka bila na stomaku. Imam ranu i poviše kuka s leve strane, a posekao mi je i drugu ruku kada smo se otimali oko noža - prepričava dramu vozač, koji nije želeo da mu objavljujemo ime.

On dodaje da se mladić koji ga je napao zove Nebojša i da je imao plaćenu kratu.

- Tokom puta me je zvao šef iz Subotice i rekao mi da tog mladića sačekam u Minhenu. Smestio sam ga na treće sedište, odmah iza mene. Pokazao mu gde može da napuni telefon. Zamolio me je i kafu da mu napravim. Sve najnormalnije. U jednom trenutku je prešao iza vozača, dok sam ja sedeo pored, na pomoćnom sedištu. Ostalo mi je bilo oko sat vremena da odmorim, te sam zamolio tog mladića da se vrati na svoje mesto kako bih ja malo prilegao. Potom sam zaspao i osetio da me neko ubada - priča vozač i nastavlja:

- U prvi mah nisam znao šta me je snašlo i šta je problem. Odgurnu sam ga nogama, ali je on napao i našeg stalnog putnika. Srećom, njie uspeo da ga povredi, jer je putnik imao debelu jaknu. Kolega je uspeo da zaustavi autobus u zaustavnoj traci i pomogao nam je da savladamo napadača. Nismo uspeli da mu otmemo nož, već smo ga polomili.

Nije terorista Napadač je hrvatske nacionalnosti Iako su pojedini mediji preneli da se radi o terorističkom napadu, direktor "Laste" Vladan Sekulić, kao i povređeni vozač, tvrde da to nije tačno. - Mladić je hrvatske nacionalnosti sa prebivalištem u Odžacima. Iz Austrije smo dobili informaciju da se najverovatnije radi o psihički labilnoj ličnosti - navodi Sekulić.

Kako dalje objašnjava, uspeo je da izađe i zaustavio je prvi kamion.

- Kamiondžija je pozvao policiju i Hitnu. Uhapsili su ga i on je zadržan u Austriji. Dve putnice iz autobusa, medicinske sestre, pružile su mi prvu pomoć, zavile mi ruku, a lekari iz Hitne su mi kasnije zašili ranu i primio sam tetanus - kaže on.

Nakon što su mu povrede sanirane dao je izjavu policiji, a izjavu su dali i svi putnici.

- Bezbedno smo stigli u Beograd. Ja sam sada na bolovanju. Ne znam stvarno šta se dešavalo u glavi tog mladića. Od putnika sam čuo da je navodno dobio poruku od nekoga na telefon, koja je glasila: "Autobus ili on". Šta je to značilo ne znam, kao ni od koga je poruka - završava vozač.