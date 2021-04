Pevačica Jelena Marjanović (33) brutalno je ubijena na današnji dan pre tačno pet godina na nasipu Crvenka u Borči. Krivca za njenu smrt još nema, nepoznat je i motiv surovog smaknuća, ali jedno je sigurno - ovaj slučaj i dalje privlači neverovatnu pažnju javnosti.

Danas, 2. aprila, navršava se tačno pet godina od kada je pevačica Jelena Krsmanović brutalno ubijena u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči, kada je sa suprugom Zoranom Marjanovićem i tada petogodišnjom ćerkicom otišla da trči. Za njenu smrt sudi se upravo njenom suprugu Zoranu, a slučaj koji nije rešen već pet godina ne prestaje da intrigira javnost.

Novinar Darko Jevtić kaže da je činjenica da je u istrazi napravljeno puno propusta, da se u javnosti pojavljivalo puno informacija i da je ceo slučaj postao “rijaliti zločin”. Upravo zato, ocenjuje, i dalje nemamo epilog.

Jedini optuženi za zločin je Jelenin suprug Zoran Marjanović, a u istrazi je ispitano više od 500 ljudi. Jevtić podseća i da je optužnica u jednom trenutku dopunjavana, a da sve ovo zajedno govori da dokazi protiv Zorana Marjanovića nisu dovoljno čvrsti.

- Tužilaštvu je jako teško da dokaže krivicu i, koliko sam upoznat, glavni dokaz im je trag blata na pantalonama koji je po hemijskom sastavu isti onom koji je pronađen u Jeleninoj kosi. S druge strane, odbrana i pojedini stručnjaci tvrde da ovo ne može biti, i nije krunski dokaz jer nije dokazano kako je došlo do tog prenosa. Pored toga, na Zoranovoj odeći nije pronađena krv, već samo blato – kaže novinar za TV Vesti.

Predrag Savić, advokat porodice pevačice, izjavio je ranije za medije da je glavni propust bio taj što sudsko veštačenje nije uradio isti lekar koji je radio obdukciju tela pevačice. Ističe da su propusti pravljeni od starta i da je mesto ubistva “povređeno”.

Komentarišući advokatovu izjavu, novinar kaže da na licu mesta sigurno jesu uništeni neki tragovi, ali da se to desilo tokom potrage za tada nestalom Jelenom.

- To se tako radi. Tražili su njeno telo i radila se pretraga terena. Mnogo policajaca je tom prilikom tamo ostavilo svoje tragove, ali to je način na koji se radi pretraga terena. Tada je došlo do uništenja nekih dokaza, a čak su i novinari koji su bili na licu mesta morali da ostave svoj DNK kako bi bili izuzeti iz istrage, ukoliko se negde pojavi njihov DNK – kaže Jevtić. Dodaje da propusti nisu pravljeni s namerom.

Medijska pažnja i brojne informacije koje su se pojavljivale, a koje neretko nisu imale veze sa istragom, otežavale su slučaj policiji i tužilaštvu.

- Ne bi me čudilo da se pojave novi svedoci i pred nama su tri opcije: ili će Zoranu biti izrečena oslobađajuća presuda, ili će se pojaviti neki novi dokazi, ili je ovo što sada imamo od dokaza dovoljno. Mnogo je spekulacija, a važno je ono što se dešava na sudu, ono čime tužilaštvo raspolaže i koliko su zaista dokazi jaki – kaže novinar Jevtić za TV Vesti.

