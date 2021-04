USPEŠNA AKCIJA MUP-a: Uhapšen mladić zbog proizvodnje i prometa opojnih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu, u saradnji sa borskom policijom, uhapsili su M. K. (1996) iz okoline Bora zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni je, prilikom dolaska policijskih službenika u njegov stan, razbio prozor u sobi i iskočio kroz njega, držeći u ruci crnu kanticu iz koje su ispali vagica za precizno merenje i dve kesice sa marihuanom ukupne težine oko 74 grama. On je potom pokušao da pobegne sa lica mesta u čemu ga je policija sprečila. M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.