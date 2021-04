NESTANAK DVE DEVOJČICE UZDRMAO SRBIJU: Očevi kažu da su pobegle sa momcima, za jednom se još traga

Nestanak dve devojčice u kratkom vremenskom roku uzdrmao je Srbiju. Jedna od njih sinoć je pronađena, dok se za drugom i dalje traga.

M. P (14) iz Resavice kod Despotovca nestala je 30. marta, a njen otac je ranije rekao da je, kada se vratio iz treće smene, video da je nema kod kuće. Kako je objasnio, devojčica je u kući bila sa majkom, bratom i sestrom.

Ipak, kasno sinoć je dobio poziv iz policije i saznao da mu je dete pronađeno.

- Noćas su me zvali iz SUP-a i rekli da su je pronašli. Ona je dobro. Otišla je samovoljno u prisustvu dečka od 18 godina - kaže otac.

Ana Mirković (13) iz Kragujevca nestala je iz prihvatilišta 21. marta. Porodica o njoj i dalje nema nikakve informacije. Devojčica je učenica sedmog razreda i prema rečima oca, dobro je i poslušno dete.

- Još nije pronađena. Kamo sreće da jeste. Nemam nikakve informacije o njoj, uopšte se nije javila. Nema mobilni telefon. Ostao je kod kuće kad smo je poslali u prihvatilište, da se ne bi dopisivala sa momkom sa kojim je pobegla - priča otac.

Kako objašnjava, dete nije u prihvatilištu zbog uslova u kojem je živelo, već su je roditelji tamo poslali kako bi je sklonili od osamnaestogodišnjaka.

- Ja sam joj rekao nemoj da ideš s njim. U sudu ima zapisnik da joj je pretio, ona je sama dala izjavu da joj je rekao da će, ako kaže roditeljima, da nam zapale kuću, da će zvati neku rodbinu i prijatelje da joj biju oca - dodaje on.

Prema njegovim rečima, roditelji tog momka znaju gde je.

- Policija kaže da je išla kod njega kući, ali tamo su im rekli da ne znaju gde im je sin - navodi otac.

On dodaje da se pojavio profil na Fejsbuku na kom njegova ćerka navodno piše da je dobro i komentariše kako ju je otac ostavio u domu.

- Ona se javila na Fejsbuku da je dobro. To možda jeste ona, ali možda je pisala pod pritiskom jer ju je on naterao. Nama se nije javila - kaže on.

Kako su rekli u Prihvatilištu za decu, devojčica je "samovoljno napustila Prihvatilište za decu, pri Centru za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja LJubica" Kragujevac i o tome je obavešten Centar za socijalni rad kao uputni organ i kao i Policijska uprava Kragujevac".

U strahu za svoje dete, otac napominje da trinaestogodišnja devojčica ne može samovoljno da napusti dom, da to nije smelo da bude dozvoljeno.

- Ako su videli da je otišla samovoljno, onda znaju i s kim je otišla. To neko mora da spreči. Dete ne može samovoljno da ode. Ona još nije napunila ni 14 godina, maloletna je. Šta da se desi da izađe na magistralni put, da je neko ubije? Čija će odgovornost da bude? Hoće li da snose odgovornost ljudi koji su je pustili da ode? - pita se otac.

On navodi da je i devojčicin navodni Fejsbuk profil dostavio policiji, u nadi da će na taj način moći da otkriju gde se nalazi, kao i da je svakodnevno u kontaktu sa policijom kako bi dobio neke informacije o svojoj ćerki.