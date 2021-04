NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA POTRESLA MOKRIN: Korona za 15 dana odnela Miloša i njegove roditelje UMIRALI JEDNO ZA DRUGIM U ISTOJ BOLNICI

Virus korona na najstrašniji način pokucao je na vrata porodice Veldi iz Mokrina kod Kikinde.

Za kratko vreme oboleli su sin, majka i otac, a onda su za samo petnaestak dana sve troje preminuli. Od oboljenja izazvanih kovidom-19 najpre je umrla Ruža (65), zatim sin Miloš (43), a onda i suprug Dragutin Veldi (65). Lekari kikindske Opšte bolnice nisu uspeli da ih spasu, a sve troje su istovremeno bili na lečenju.

Nijedno, a posebno sinovca Miloša, ne može da prežali stric Zoran Veldi, koji se istovremeno sa njima lečio od kovida u bolnici u Kikindi.

- Daj Bože da sam ja umro, a da on nije. Ma, da smo sve troje nas, a da je Miloš ostao živ. Bio mi je kao sin. To je bila duša od čoveka. Velika radilica i vrednica. Ne mogu da se pomirim da ga više nema. Još pijem sedative i pitam se šta je ovo bilo. Miloš je bio potpuno zdrav. To mi je rekao i doktor Prunić koji je uz njega bio od početka do kraja - jada se Zoran Veldi.

Najpre je oboleo Miloš, a virus je najverovatnije doneo s posla, iz fabrike gde je radio, priča stric Zoran.

- Kad je dobio temperaturu rekao mi je da se ne oseća dobro i da je toga dana jedna žena na poslu ceo dan kašljala, ali je šef nije vratio kući. Miloš je brzo otišao kod lekara i testirao se. Bio je pozitivan. Pre toga malo je sumnjao, ali je poverovao kad ga je temperatura slomila. Žalio mi se i shvatio da je ozbiljno. Posle dva-tri dana i ja sam se testirao. Zajedno smo otišli u bolnicu. Milošu je bolest otišla na pluća. Ja sam bio na infektivnom, a on na internom, pa na intezivnom. Stalno sam se raspitivao za njega. Doktorka mi je rekla da je bolje, a onda sam primetio da nešto izbegava da mi odgovara. Ništa nisam slutio jer je Miloš bio mlad, jak i zdrav - prepričava Zoran.

Nekoliko dana posle sina razbolela se Miloševa majka Ruža. Bila je malo gojazna i dijabetičar. Virus je brzo pogoršao stanje i izazvao problem s bubrezima. Preminula je posle pet dana lečenja. Pre toga dva-tri dana je bila kod kuće.

Za to vreme lekari su se borili da spasu Miloša. U jedom momentu bio je bolje, ali se onda stanje naglo pogoršalo. Baš onako kako lekari opisuju da korona kod mladih ljudi za kratko vreme izaziva teške posledice.

Iza Miloša ostale tri ćerke - Iza Miloša su ostale supruga i tri ćerke, od 17, 15 i 11 godina. Kako će one sada dalje? Treba im pomoći, ali ko? Moj Dragutin ima i ćerku koja s porodicom živi u Banatskom Aranđelovu. Velika je naša porodična tuga - svedoči ožalošćeni Zoran Veldi.

- Miloš jeste bio potpuno zdrav mlad čovek, ali desilo se ono što lekari objašnjavaju na televiziji. Virus je uništio njegova pluća koja su bila potpuno bela. Bio je na respiratoru. Kod nas je dobio terapiju koju bi mu odredili na bilo kojoj klinici. Borili smo se, ali nismo uspeli. Njegova smrt je poraz za čitav tim lekara. Porodica Veldi je naš poraz - iskren je anesteziolog Vladimir Prunić o kojem Zoran Veldi pohvalno govori.

Kaže da zna da se Prunić borio za svaki Milošev dah. Priča da se Miloš požalio da se plaši da će umreti, plačući prenosi Zoran, očajan zbog smrti sinovca kojeg je mnogo voleo.

- Pitam se što se ovako na nas srušilo. Mi smo poštena radnička porodica. Bili smo jako povezani. Mnogo smo se poštovali. Moj Dragutin je voleo mog sina kao svog, a ja njegovog Miloša kao svog Dejana. Dragutin je bio stariji od mene, ali jači i zdraviji. Ali, eto, ode - nemoćno će Zoran.

Tek kad je izašao iz bolnice Zoran je saznao da su mu umrli snajka Ruža i sinovac Miloš, a da mu je brat Dragutin u bolnici. Šokirao se. Zvao je Dragutina telefonom.

- Za smrt sina nema utehe. Mislim da medicinsko osobolje nije trebalo da mu kaže da su Miloš i Ruža umrli. To ne može da se podnese - žali Zoran Veldi.

Ni jedna druga familija u ovom kraju nije tako tragično osetila posledice ove svetske pošasti kao oni.