NAJVEĆA TAJNA SRPSKOG PODZEMLJA: Ljuba Zemunac radio je prljave poslove za KOS, a sada je poznato i šta mu je bio PRVI ZADATAK

Aleksandar Jovović Jovke, jedan od žestokih momaka sa beogradskog asfalta, izjavio je za beogradske medije da je Ljubomir Magaš radio za jugoslovensku Kontraobaveštajnu službu.

- Kažu Ljuba nije radio za službu... On je bio prvi od momaka koji je radio za KOS. Stariji znaju ko je bio Peko Dapčević i njegov brat Vlada koji je ostao veran Staljinu i pobegao u rusku ambasadu. Oni ga sprovedu u Rumuniju i kažu mu da odatle ide dalje za Rusiju. Ljuba Zemunac dobija zadatak da Vladu Dapčevića vrati do naše granice, odakle će ga naši preuzeti. Ljuba ga nađe u Temišvaru, nokautira ga, stavi u gepek, dovede na granicu i preda vojsci. Eto to je bio prvi slučaj za koji ja znam - rekao je Jovović.

Dodaje da čuveni Ljuba Zemunac ne bi mogao da opstane u srpskom podzemlju da nije imao podršku tajne jugoslovenske službe.

- Da se niko ne ljuti, ne bi mogao Ljuba da bude tako dugo u inostranstvu kao četnik, a Magaš je, po ocu Hrvat, po majci Srbin i da bude prihvaćen, nego je tako naložila služba. Međutim, Nemcima se to nije svidelo i onda dolazi do njegovog ubistva koje je izvršio Goran Vuković - ispričao je Jovke.

Ljuba Zemunac je rođen 27. maja 1948. godine u Zemunu. Učio je za auto-limara, međutim, škola ga nije zanimala, počeo je da trenira boks, a ubrzo se okrenuo i kriminalu. Važio je za prvog srpskog bosa u Nemačkoj.

Ispred suda u Frankfurtu Ljubu Zemunca ubio je Goran Vuković 10. novembra 1986. godine.