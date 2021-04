Može li Miroslav Mika Aleksić da se vadi na NEURAČUNLJIVOST? Evo šta su rekli psihijatrijski veštaci

Samozvani nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić bio je uračunljiv u trenutku silovanja i seksualnog uznemiravanja za koje su ga optužile bivše učenice njegove škole, pokazalo je psihijatrijsko veštačenje, saznaje "Blic".

Prema informacijama koje posedujemo, veštačenje psihijatra koje je nedavno završeno pokazalo je da Aleksićeva svest nije bila pomućena.

- Aleksić je bio potpuno uračunljiv, potpuno svestan težine dela koje čini - kaže izvor "Blica" blizak istrazi.

Zahvaljujući ovom nalazu veštaka, Mika Aleksić neće moći da se izvlači na psihičke poremećaje i da tako izbegne zatvorsku kaznu ukoliko se dokaže da je činio dela za koja su ga devet mladih glumica optužile.

Inače, danas će u Višem javnom tužilaštvu biti i saslušanja dva dodatna svedoka oštećenih devojaka, nakon čega se očekuje od tužilaštva da podigne optužnicu. Reč je o dvojici veštaka koji su radili psihološko veštačenje glumice Milene Radulović.

- Oni bi svakako mogli mnogo toga da kažu što bi osvetlilo ovaj slučaj - kazao je ranije izvor "Blica".

Psihološkom veštačenju bilo je podvrgnuto svih devet devojaka, žrtava Miroslava Mike Aleksića. Rezultati veštačenja ukazali su da su devojke govorile istinu o tome kako ih je nastavnik glume silovao i seksualno zlostavljao.

Kako je ispričao punomoćnik nekih od žrtava Jugoslav Tintor, žrtve je veštačila komisija veštaka neuropsihijatara i psihologa, koja je zaključila da su one trpele "psihičke patnje visokog intenziteta".

Prema nalazu veštaka, iskazi devojaka o tome šta su preživele od Aleksića mogu se smatrati potpuno validnim.

Iz veštačenja proizlazi da se ponašaju iskreno, da kod njih nema konfalublacije (popunjavanje rupa u sećanju izmišljenim, fiktivnim detaljima), poremećaja, mitomanije, fantastike....

Aleksić se tereti da je silovao i polno uznemiravao ukupno devet polaznica te škole.

Samozvanom profesoru glume na teret se stavlja ukupno 19 krivičnih dela: polno uznemiravanje - 11 i osam silovanja izvršenih od 2008. do 2020. godine.

Za krivično delo polno uznemiravanje zaprećena je novčana kazna ili zatvor do šest meseci, a ukoliko je učinjeno prema maloletnoj osobi, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Za silovanje su, u zavisnosti od načina izvršenja, predviođene različite kazne, od najmanje dve do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloletnica pet do 15 godina.

Jedna od devojaka je u vreme napastvovanja bila maloletna, dok su ostale tvrdile da ih je napadao i dok su bile maloletne i nakon punoletstva.

Glumica Milena Radulović je početkom godine u ispovesti za "Blic" ispričala kroz kakve je užase prolazila dok je bila u školi Mike Aleksića. Ona je tada rekla da ju je nastavnik glume prvi put silovao kada je bila maloletna, a da se to ponavljalo i kasnije.

Posle Milene, strašno iskustvo kroz koje je ispričala i glumica Iva Ilinčić.

U pritvoru do maja

Viši sud u Beogradu produžio je Miroslavu Miki Aleksiću prošle nedelje pritvor za još mesec dana. On se u pritvoru nalazi od hapšenja 11. januara