OPTUŽEN! Mika Aleksić se tereti za brojna SILOVANJA, a evo koliko godina robije mu preti! Oglasio se i advokat Jugoslav Tintor!

Učitelju glume će se suditi zbog sumnje da je, kako je saopštilo Više tužilaštvo, počinio ukupno devet krivičnih dela nad sedam oštećenih devojaka, među kojima su i glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića (68) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao sedam devojaka koje su bile učenice u školi glume čiji je vlasnik.

Na teret su mu stavljene nedozvoljene polne radnje, ali i četiri silovanja devojaka, a preti mu kazna od 15 godina zatvora. Tužilaštvo je saopštilo i da je sudu predložilo da Aleksiću produži pritvor, u kom je od 16. januara.

Nedozvoljene polne radnje

- Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Miroslava Aleksića, kome je stavljeno na teret izvršenje dva produžena krivična dela silovanja, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih - saopštilo je tužilaštvo i navelo da je radi zaštite privatnosti učesnika u postupku predloženo isključenje javnosti tokom trajanja glavnog pretresa.

Podsetimo, sumnja se da je vlasnik škole glume "Stvar srca" zlostavljao učenice od 2008. do prošle godine. Njega je prva policiji prijavila glumica Milena Radulović, zatim njena koleginica Iva Ilinčić, a potom su se javile i druge devojke.

Učitelj na saslušanju malo toga rekao.

'Ne znam zbog čega me one optužuju, nisam to uradio!'

Prema rečima našeg izvora, Aleksić, koji je tri puta izvođen pred tužioca, bio je kratak u onome što je želeo da kaže. - Nisam kriv. Ne znam zbog čega me one optužuju, nisam to uradio. Ne želim da odgovaram na dalja pitanja - rekao je Aleksić, kako Kurir saznaje, tokom saslušanja. Kako naš izvor iz istrage otkriva, on se formalno nije branio ćutanjem, ali zapravo nije ni izneo odbranu. - Rekao je svega nekoliko rečenica, ali nije želeo detaljno da govori niti o odnosu sa učenicama, niti o onome što se događalo tokom časova, ali ni o optužbama koje su one iznele - otkriva sagovornik.

- Njihova saslušanja u tužilaštvu trajala su satima. Iscrpno su svedočile o svim detaljima gnusnog zlostavljanja. Bilo je potresno i mučno, neke od njih su plakale dok su se prisećale onoga što su preživljavale - kaže izvor.

- Od prvog dana kada sam izašla javno i kada su druge devojke progovorile, bila sam svesna da radimo pravu stvar. Nisam mislila o eventualnim posledicama, o pretnjama, o pritiscima. Nisam se plašila, bila sam svesna onoga što radimo, jer govorimo istinu. Sada je sve na sudu - rekla je glumica Milena Radulović, dok je advokat Srđan Ilinčić, inače otac Ive Ilinčić, rekao da je zadovoljan i da su nadležni posao odradili korektno.

'Čekamo da konačno čujemo odbranu.'

Advokat Jugoslav Tintor, zastupnik Milene Radulović i još nekoliko oštećenih, kaže za Kurir da je podizanje optužnice za njih očekivano. - Podizanje optužnice je nešto sasvim očekivano, imajući u vidu dosadašnji tok istražnog postupka, kvalitet prikupljenih dokaza i njihovu sadržinu. U tom smislu podizanje optužnice za mene nije iznenađenje. Postupak ide dalje, sledeći važan procesni momenat biće prvi pretres pred sudom, i to je nešto što svi očekujemo, da čujemo odbranu Aleksića pred sudom, koju do sada nije izneo - rekao je Tintor. On navodi i da kao zastupnik oštećenih nije tražio isključivanje javnosti.

Detaljno svedočile.

Naš izvor podseća da su tokom istrage, koja je trajala tri meseca, saslušani brojni svedoci, među kojima i devojke koje nemaju status oštećenih, ali su od Aleksića preživele seksualno uznemiravanje.

- Za nekoliko devojaka krivična dela su zbog protoka vremena zastarela, ali su njihovi iskazi značajni jer daju sliku o onome što se dešavalo. O onome što su preživljavale u školi glume detaljno su svedočile sve oštećene i na osnovu onoga što su ispričale može da se zaključi da je Aleksić za njih bio autoritet, čovek kome su verovale i da je on to zloupotrebio - otkriva izvor iz istrage.