'BELIVUKOV BUNKER KRIO NAORUŽANJE DOVOLJNO ZA CELU VOJNIČKU ČETU!' Kajtez izneo NOVE detalje iz šteka Velje Nevolje (VIDEO)

Kajtez je naglasio da je prošlo dva i po meseca od kada je zatvorena kriminalna grupa Veljka Belivuka i dodao da postoje dva razmišljanja na tu temu, zašto je našim službama trebalo dva i po meseca da dođu do tih bunkera.

- Prvo je, to da ovi nisu hteli da sarađuju, očekujući reakciju države. Da vide da li će država biti do kraja odlučna ili će kao u ranijim slučajevima dolaziti do amnestija ili polovičnih reagovanja. Drugi je momenat taj što se krije u zaštićenim komunikacijama. Frapantno je to što kada pogledate njihovo naoružanje, vidite da možete da naoružate jednu vojničku četu - rekao je Kajtez.

Kako kaže, oni su komotno mogli ravnopravno da se nose sa policijskim i žandarmerijskim jedinicama.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, rekao je da ovo nije bilo namenjeno za lične ulične obračune i pokazuje da ovo nije oružje za obračune sa konkurentskim grupama, već, dodaje, nešto mnogo opasnije po društvo i državu.

- Veoma je bitno i jako dobro što su se u javnosti pojavile ove informacije sa zvaničnog mesta gde je pronađeno oružje. Ovim su zatvorena usta svim “nevernim tomama”. Po prvi put se pokazalo sa lica mesta šta i gde je pronađeno, srpska javnost je mogla i sama da se uveri u to - rekao je Jeremić.

Advokat Lazar Glišović, rekao je da je njegova pretpostavka da izvor ovih informacija može dolaziti sa dva kanala.

- Sa jedne strane forenzičkom obradom telekomunikacionih uređaja, ili je neko predao svoj telefon ili je neko od lica lišenih slobode rešio da sarađuje sa tužiocem - rekao je Glišović.

Kako kaže, veliki problem je nivo brutanosti, i onaj ko se odlučio na saradnju sa Tužilaštvom, njemu mora biti pružena apsolutna zaštita.