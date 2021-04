NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA UBISTVO NA BANOVOM BRDU! Saučesnik Čabe Dera: 'Ja sam lopov, kradem ceo život, ali nisam ubica!'

Suđenje Alanu Cigleru i Čabi Deru, koji je u Mađarskoj osuđen na doživotnu robiju zbog dva ubistva, danas je pred Višim sudom u Beogradu iznova počeo postupak za brutalno ubistvo Nebojše Markovića 5. januara 2019. na Banovom brdu, zbog izmena u sastavu sudskog veća.

Deru se, podsetimo, sudi u odsustvu, dok je Cigler ostao pri iskazu koji je ranije dao pred istim sudom.

Ja sam lopov i ceo život sam krao, jer nisam znao kako drugačije da zaradim novac, ali nisam ubica. Teško mi je što sam bio učesnik događaja u kojem je čovek izgubio život. Znam da njegovu porodicu to mnogo ne zanima, ali želim da im izjavim saučešce i izvinim se što sam dozvolio da budem umešan u to ubistvo - rekao je Cigler u iskazu pri kom je i danas ostao.

On je, iznoseći odbranu, negirao da je saučesnik u ubistvu i naveo da je prihvatio da kobnog dana vozi Čabu do čoveka koji mu duguje novac, ali da nije znao da on namerava da ubije nekoga.

Nemam nikakve veze sa tim što je Čaba učinio, niti sam znao šta će uraditi. Mislio sam da bi mogao da napadne tog čoveka, ali nisam ni pomislio da će ga ubiti. Ništa nisam prijavio policiji, jer sam se plašio da može da naudi meni ili mojoj ženi, a i mislio sam da mi neće verovati - rekao je Alan Cigler.

Pred sudom su danas pregledani snimci sa sigurnosnih kamera, koje pokrivaju mesto na kom je Der izašao iz automobila za čijim je volanom bio Cigler, prišao Nebojši Markoviću u trenutku dok je on kolica za bebu stavljao u gepek automobila i ispalio hice u njega.

Inače, sumnja se da je Marković ubijen greškom i da je prava meta bio Pink panter Aleksandar Šarac, njegov šurak koji je živeo u istoj zgradi. I Šarac je, podsetimo, ubijen prošle godine.