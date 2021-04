UHAPŠEN CRNOGORAC U PROKUPLJU: Falsifikovao isprave! Kod sebe imao dokumenta drugih osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su M. Ć. (1989), državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

On se sumnjiči da je juče u Prokuplju policajcima koji su ga legitimisali dao na uvid falsifikovanu vozačku dozvolu. Policija je kod njega, takođe, pronašla još jednu vozačku dozvolu, ličnu kartu i bankovnu karticu na kojima su bili podaci drugih osoba. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.