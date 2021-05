Radivojević o vraćenoj optužnici Mike Aleksića: 'Ne treba se tumačiti odluka suda' Sagovornici Pinka otkrili kakve vrste dopune mogu biti potraživane

Povodom optužnice Miki Aleksiću koja je vraćena Višem tužilaštvu, advokati Jovanka Zečević, Nemanja Todorović i Aleksandar Radivojević otkrili su kakve vrste dopune optužnice mogu biti potraživane.

Radivojević napominje da je slučaj vraćanja optužnice Miki Aleksiću legitimno pravo, i da je to čest slučaj u praksi. On dodaje da se u nastavku očekuje reakcija javnog tužilaštva koje će razmotriti odluku KVV veća koje je u brzom roku odgovorilo na optužnicu.

- To je nešto što je najnormalnije. Odbrana uvek ima pravo, nakon završetka istražnog postupka, da na tu optužnicu, koja je podignuta, odgovori. Odgovoru na optužnicu odgovara KVV veće, i ono je u brzom roku donelo odluku. Smatrali su da optužnica ne može da stupi na pravnu snagu, iz određenih razloga. Ja tu optužnicu nisam video, jer je zatvorena za javnost. Ne treba se tumačiti odluka suda. To je dakle nešto zakonom predviđeno, uobičajeno. Ono što nas čeka dalje, jeste rekacija javnog tužilaštva, koje takođe može da uloži žalbu na odluku KVV veća, pa to ide na apelacioni sud. To se ne dešava, ali može da se dogodi - rekao je Radivojević.

Radivojević, povodom navoda da od optužnice može da se odustane, dodaje da nema pravila kako će javno tužilaštvo reagovati, te ističe da se nada da će uređena optužnica ubrzo biti dostavljena sudu.

- Javno tužilaštvo odlučuje da li ima mesta krivičnom gonjenju ili ne, i to je njihovo diskreciono pravo. Do podizanja optužnice, jedini pravni lek protiv odustajanja ili odbijanja, je taj da prigovor oštećeni upute višem tužilaštvu. Ako bi javno tužilaštvo odustalo, na glavnom pretresu, posle stupanja optužnice, onda oštećeni imaju pravo da nastave gonjenje. U ovoj fazi ne, ali kasnije mogu. Mislim da neće doći do odustajanja. Ja se nadam da će uređena optužnica biti ponovo dostavljena sudu - dodao je Radivojević.

Zečević potvrđuje da je slučaj zatvoren, a da ostali advokati nemaju uvid u optužnicu, kao ni to šta je traženo kao dopuna iste.

- Mi ne znamo šta je dato kao nalog da se izvrši dopuna, a ono što mi predpostavljamo, jeste to da su dokazi saslušanja, veštačenja, a ta dopuna podrazumeva još dokaza, možda još neki svedoci, ili medicinsko veštačenje. Priznajem da ne znam šta je dopuna - rekla je Zečević.

Todorović dodaje da je na sudijama koji se bave slučajem Mike Aleksića velika odgovornost, jer je javnost dosta upućena, kao i to da javnost predstavlja svojevrsnu vrstu pritiska.

- Takvih slučajeva ima dosta, ali u pitanju je javna ličnost. Kada dođe neko ko je glumac, ko radi u javnom poslu, onda je zato velika pažnja. To će imati neminovnih posledica, ostaće taj pečat, snosiće sankcije, ukoliko su krivi. Uglavnom, svakako nije dobro. Javnost svakako može da vrši pritisak. Sudije isto gledaju televiziju, čitaju štampu, sklapaju se priče. Sve to utiče na odluku sudije, jer je on čovek koji treba da pokloni poverenje - dodao je Todorović.