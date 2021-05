OGLASILA SE SUPRUGA MIKE ALEKSIĆA! Posle četiri meseca ćutnje poručila da veruje mužu: Sve su to dobro organizovali...

Biljana Mašić, supruga Miroslava Mike Aleksića, optuženog za četiri silovanja i pet krivičnih dela nedozvoljenih polnih radnji na štetu sedam devojaka koje su bile učenice njegove škole glume, oglasila se posle četiri meseca tišine i rekla "da veruje mužu, kao i da su oštećene glumice smestile Miki".

Biljana, koja je profesorka na FDU, a bila je i Mikina saradnica u privatnoj školi "Stvar srca", u intervjuu za Novosti, osim što je za žrtve rekla "da su prijavile Aleksića jer je kritikovao njihovu glumu", navela je i "da nigde nije mogla da se čuje njihova strana priče".

- Za 101 dan niko u Srbiji nije imao priliku da čuje ni jednu jedinu reč druge strane. A nije da nismo pokušavali. Sve su to dobro organizovali kroz institucije sistema, ne dajući mu priliku da kaže ijednu reč - rekla je profesorka.

Novinari su Biljanu Mašić od prvog dana redovno pozivali za komentar. Izjavu je dala jednom u januaru, neposredno posle Mikinog hapšenja. Kratko je rekla: "Biće šta će biti. Nemam komentar." Svaki sledeći put Biljana nam je zahvaljivala na pozivu, ne želeći da bilo šta dalje govori.

Advokat Denis Bećirić, koji zastupa neke od oštećenih devojaka, za Kurir kaže da su i Biljana Mašić i Mika Aleksić imali priliku da kažu šta imaju.

- Ne osporavam njeno pravo da veruje suprugu i da ga brani na svaki mogući način, pa i na ovaj. Više sam iznenađen time što to nije učinila ranije iako je imala prilike. Odbrana je mogla da je pozove za svedoka, ali to se nije desilo. I okrivljeni je tokom proteklih meseci u svakom trenutku mogao detaljno da iznese svoju odbranu i opovrgne optužbe, ali to nije učinio - objašnjava Bećirić i dodaje:

Aleksić je odbranu izneo u jednoj rečenici i negirao dela, a rekao je da će se izjasniti tokom postupka, kad bude podignuta optužnica i iznesu se dokazi. To je najbolja odbrana kada niste sigurni u svoju nevinost, nego sačekate da vidite čime se raspolaže.

Advokat kaže i da je siguran da su novinari više puta pozivali Biljanu Mašić.

- Čak sam pročitao i jednu njenu izjavu, a siguran sam da bi većina medija prenela njene reči jer je ljudima interesantno da čuju šta ona misli. Moj utisak je da je ovo davanje intervjua sada stvar taktike, potrefilo se da izađe baš u momentu kada se podiže optužnica i odlučuje o produžetku pritvora. Njeno je pravo da brani muža i da mu veruje, ali neki komentari na račun žrtava jesu neumesni. Ona je subjektivna, što je očekivano - kaže Bećirić i objašnjava da nije neobično da supruge osumnjičenih za slična dela brane muževe.