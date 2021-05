STRAH NAPADNUTOG SRBINA IZ VELIKE FOČE: Pitam se ko će da me zaštiti?

STRAH NAPADNUTOG SRBINA IZ VELIKE FOČE: Pitam se ko će da me zaštiti?

Miroslav Lukić napadnut je na ulici u svom mestu, dok je šetao sa prijateljem.

Plašim se da se vratim kući, pretili su mi, govorili da im policija ne može ništa. Ti čobani su naoružani, oni su svi naoružani, ko ih se ne bi plašio - reči su Miroslava Lukića koga je pretukao jedan Albanac, jer je više puta prijavio da njegova stoka uništava žito i druge zasade Srba u okolini Velike Hoče.

Lukić je u bolnici u Kosovskoj Mitrovici gde je primljen posle napada na ulici u svom mestu.

I drugi stanovnici srpskih enklava, Velike Hoče i Orahovca, mesecima su na meti lokalnih Albanaca koji na njihova imanja puštaju ovce, koze, krave i tako im uništavaju zasade.

U okolini Velike Hoče i Orahovca Albanci puštaju stoku u njive Srba i tako im uništavaju zasade, piše Sputnjik.

- Mi se bavimo poljoprivredom, sejali smo žito, oni su puštali stoku u zasejanu pšenicu, a mi smo ih prijavljivali, imamo i slike, sve je dokumentovano - kaže Lukić.

Dodaje da su ga Albanci napali oko 21 čas, dok je šetao sa prijateljima Velikom Hočom. Jedan čobanin, koga je odmah prepoznao, pojavio se ispred njih.

- Počeo je da dobacuje, da se dere, da pravi buku, galamu. Nisam obraćao pažnju, krenuo sam dalje ulicom. Bila su njih dvojica, došao je i treći, kombijem, on je napravio još veći problem. Nešto kasnije, dovezli su se do nas, izašli iz kombija, tad je počela gužva, jedan od njih me je udario u glavu, u nos - priča Lukić.

Albanci ne slušaju policiju

Kaže da nije uzvratio, zato što je postojala mogućnost da je napadač naoružan.

- Čobani često nose oružje, nisam želeo da napravim još veći problem, s njim se u tom trenutku nije moglo razgovarati - navodi Miroslav.

Pozvao je policiju koja je došla posle pola sata, odveli su ga u ambulantu u Orahovcu, ali tu nisu mogli da mu pomognu. Zatim su ga odvezli u Đakovicu, snimanjem je ustanovljeno da mu je nos slomljen na dva mesta.

Povreda je sanirana tek u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, gde je Lukić ostao dok se ne oporavi od povrede, ali i od šoka.

- Nedavno smo imali sastanak sa svim tim čobanima, sazvao ga je komandir policije. Obećali su da to više neće raditi, ali tako je bilo samo nekoliko dana. Ponovo su počeli da rade isto, da nam prave štetu. Posle toga sam ih još jednom prijavio, međutim, juče je jednom čoveku koji je zasadio aroniju napravljena šteta. I on je slučaj prijavio policiji, ali taj čobanin je mislio da sam ga opet ja prijavio - kaže Lukić.

Lukić i drugi poljoprivrednici čobane su više puta prijavili policiji, koja ih je upozorila da ne puštaju stoku u njive Srba.

Napadača neće da tuži

Glavni napadač na grupu Srba u Velikoj Hoči je priveden. Na pitanje, da li planira da ga tuži, Miroslav odgovara negativno.

- Koga da tužim, kome da ga tužim, pitanje je šta time mogu da dobijem. On je pretio, rekao da se ne plaši policije, da se ne plaši nas. Rekao je da mi nećemo da uzmemo berićet, to žito koje smo zasejali. Bio je pijan, sva trojica su bila pod dejstvom alkohola - priča Lukić.

Kaže da se plaši povratka u svoje mesto. Brine i za porodicu, oženjen je, ima dvoje dece, majka i otac takođe žive u Velikoj Hoči.

- Pitam se ko će da me zaštiti? Niko - kaže Miroslav Lukić koji je i predsednik lokalnog seoskog odbora u ovoj srpskoj enklavi.