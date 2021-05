Suđenje Bošku Spasiću, optuženom za ubistvo supruge Jelene, odloženo je u petak u Višem sudu u Beogradu, jer je odbrana tražila da se komisija sa Medicinskog fakulteta ispita zbog "dramatično drugačijeg veštačenja" od prethodnih.

Sa Instituta za sudsku medicinu medicinskog fakulteta u Beogradu u Sud je dostavljen nalaz lekara veštaka. Tužilaštvo na njega nije imalo primedbe, ali je Spasićeva odbrana iznela da je iznenađena onim što se u nalazu našlo.

- Ovo je iznenađenje, nisu u pitanju finese već dramatično drugačiji izveštaj od prethodnih - rekao je advokat optuženog Goran Pejić i naveo elemente izveštaja, koji su, prema njegovom zapažanju, sporni.

- Prvobitno je rečeno da je oštećena mogla da pruža otpor maksimalno pola minuta nakon uboda, da je posle toga morala da izgubi svest, to je prema rečima veštaka Stankovića, a sada je navedeno da je mogla da se brani nekoliko minuta. Uz to, navedeno je da su stajali "licem u lice", i to je sigurno, ali nema podatka o položaju u kome su bili, da li stajali, ležali - naveo je advokat Pejić.

Uz to, prigovorio je i na način na koji se govorilo o fizičkom sukobu do kojeg je među Boškom i Jelenom došlo.

- Taj deo o fizičkom sukobu dat je paušalno, bez detalja. Došlo je do njega, ali moglo je da bude dok se branila, pre ili nakon uboda. Veštak stanković naveo je u ranijem izveštaju da su povrede mogle biti odbrambene, a mogle su i da ne budu, a to nalaz ova tri veštaka ne govori - rekao je Pejić dodajući da je 7 lekara veštačilo, a da su razlike dramatične:

- Jednom se navodi da je krv šikljala, jednom da je kapljala, a prvi put se u ovom izveštaju govori o jastuku natopljenom krvlju, njega pre nije bilo - zaključio je branilac.

Sudija Zoran Božović uvažio je zahtev odbrane i zakazao novo ročište za 18. jun na kojem će biti ispitan sudski veštak Dragan Ječmenica, jedan od troje lekara koji su radili dostavljeni nalaz.

Ubio ženu dok su deca spavala - Boško Spasić (46) ubio je svoju suprugu Jelenu (52) 29. maja 2019. godine u njihovom porodičnom stanu u ulici Desanke Maksiomović na Vračaru. On je nesrećnoj ženi zario nož u vrat od čega je ona na licu mesta preminula.

Nakon ubistva, pozvao je svoju sestru Katarinu i rekao joj šta je učinio, a potom je prerezao vene.

Sve se to dešavalo dok su u susednoj sobi spavala dvojica njihovih maloletnih sinova.

U prvi mah motiv ovog ubista bio je nejasan. Spasić na saslušanju nije želeo da kaže ni reč, a ljudi koji ih poznaju pričali su da nisi znali da par ima probleme, imali su skladan brak, dve firme i lepo su živeli.

Kada je počelo suđenje, branio se rečima da u trenutku ubistva nije bio svestan i da se ne seća da ga je počinio, a da je za smrt supruge saznao tek u Urgentnom centru nakon što je došao svesti. Potvrdio je da je kobne noći sebi želeo da oduzme život i da je isekao vene i dodao da to nije bio prvi takav pokušaj, ali da ga je prethodnih puta od toga odgovarala supruga.

Rekao je da se na taj potez odlučio jer su zapali u finansijske probleme, a da je jedini izlaz video u svojoj smrti nakon koje bi Jelena nastavila da vodi firmu.