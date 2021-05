VOZIO NADROGIRAN I BEZ VOZAČKE DOZVOLE: Uhapšen muškarac (29) u Beogradu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A. D. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo lažno predstavljanje, dok će protiv 29-godišnjeg muškarca biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Policija je u Ulici partizanske avijacije isključila iz saobraćaja dvadesetdevetogodišnjeg vozača koji je bez vozačke dozvole upravljao automobilom marke „folksvagen“ kojem je istekla registraciona nalepnica. Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač ne poseduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila, a droga testom i da je pozitivan na kokain. Potom se policijskim službenicima osumnjičeni A. D., suvozač u „folksvagenu“, lažno predstavio kao policajac, a kod njega je pronađena i oduzeta službena legitimacija jednog policijskog udruženja. Osumnjičenom A. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Dvadesetdevetogodišnji vozač zadržan je u službenim prostorijama policije i on će biti priveden sudiji za prekršaje.