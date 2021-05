'ALEKSINAC JE USTAO JER JE NASTRADAO IZUZETAN MLADIĆ' Rođaka brutalno ubijenog Alekse: Više ga nema zbog takve GLUPOSTI

"Želim da ljudi znaju zbog kakvog momka se izašlo na ulice posle sahrane".

"Kada se pomene Aleksa, prva asocijacija mi je vaspitanje. On je bio jedan jako lepo vaspitan mladić, nasmejan, nekonfliktan, uvek spreman da pomogne. Jednom rečju da poželiš takvog sina. Zato je i Aleksinac ustao na noge jer je na proslavi rođendana nastradao neko ko je bio izuzetan i normalan mladić."

Ovim rečima jedna rođaka, koja je želela da ostane anonimna, opisuje Aleksu Stojmenovića (26) iz Aleksinca koji je ubijen na rođendanskom slavlju 16. maja posle banalne čarke dve grupe mladića.

Ona kaže da Aleksa potiče iz divne porodice u kojoj je imao puno ljubavi i nakon što su se roditelji rastali.

- Aleksa nije živeo sa bakom i dekom kako se navodi u novinskim izveštajima. Živeo je u svojoj kući koju mu je majka ostavila dok su baka i deka živeli u kući pored. Majka se nakon razvoda pre četiri godine odselila u Švedsku, ali nije otišla iz Aleksinca dok se Aleksa nije zaposlio. Čekala je dok na njeno mesto u prodavnici u centru Aleksinca nije primljen Aleksa. On je živeo u svojoj kući i samostalno zarađivao svoj novac. Majka ga je pomagala iz Švedske, on je često odlazio kod nje, bili su u neprekidnom kontaktu. I sa ocem, poznatim aleksinačkim fudbalerom, koji je zbog posla morao da napusti Aleksinac jer je radi u jednom rudniku, stalno je bio u kontaktu - priča Aleksina rođaka.

Aleksinčani su dan nakon Aleksinog stradanja počeli da se okupljaju na trgu ispred Doma kulture, tražeći da se odgovorni za zločin otkriju i privedu pravdi, ali su nastavili da se skupljaju i nakon što je policija stavila lisice na ruke trojici aktera kobne tuče, od kojih je jedan osumnjičen da je mladiću naneo fatalni udarac u vrat, nakon čega je dobnio krvarenje u produženoj moždini od kojeg je umro.

- Aleksinac se zato i digao na noge, jer se radi o momku koji je bio izuzetan i normalan. Jedan uzorni momak je stradao na rođendanu iz potpuno banalnog razloga, zbog pijanstva i neke sitne čarke u prolazu. Aleksa je momak koji nije bio iz kriminalnog miljea, zato su ljudi ustali, izašli su na ulice iz straha jer se plaše da se zbog tog poremećaja u društvu to sutra može desiti svakome. Iz straha da se sutra to može dogoditi i njihovoj deci... - kaže Aleksina rođaka.

Fatalan udarac u vrat

Policija je po prijavi da se četvorica mladića tuku došla u ugostiteljski objekat u kojem se slavio 18. rođendan i ispred lokala zatekla Aleksu bez svesti. On je prebačen u Klinički centar u Nišu gde je nekoliko časova kasnije preminuo zbog krvarenja u produženoj moždini. U prvom trenutku nije se znalo kako je mladić preminuo jer na njegovom telu nije bilo vidljivih povreda a svi saslušani gosti su izjavljivali da nisu videli da ga je neko udario. Međutim, nakon što je policija došla u posed snimaka sa sigurnosnih kamera utvrđeno je da je Aleksa dobio udarac u vrat zbog kojeg se srušio na zemlju a obdukcija je potvrdila ove navode jer je na mestu povrede nađen hematom koji je mogao biti nanet samo udarcem.

U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, intenzivnim radom, pripadnici niške kriminalističke policije identifikovali su i uhapsili O. P. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da je je Aleksi zadao kobni udarac. On se sumjiči da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom. Takođe, policija je uhapsila i M. S. (26) i Z. T. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da su u istom restoranu učestvovali u tuči. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Za krivično delo nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom zaprećena je kazna od dve do 12 godina zatvora.

U pritvoru i vlasnica ugostitelskog objekta

Uhapšena je i J. R. K. (39) iz Aleksinca, vlasnica ugostiteljskog objekta ispred kojeg je stradao Aleksa zbog sumnje da je počinila krivična dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epdiemije i sprečavanje i ometanje dokazivanja. Nakon saslušanja u sudu i tužilaštvu, njoj je juče određen pritvor do 30 dana. Kako je saopštila policija, ona je uhapšena zbog sumnje da je 16. maja nakon tuče u ugostiteljskom objektu u kojoj je od zadobijenih povreda preminuo pomenuti mladić, sakrila digitalni rekorder za video nadzor i time onemogućila policijskim službenicima istražne radnje. Policija je istog dana u tom ugostiteljskom objektu zatekla više osoba što je suprotno epidemiološkim merama koje su na snazi. Navodno je u lokalu bilo više od stotinu gostiju, što je preveliki broj s obzirom na važeće propise.

Prema nezvaničnim saznanjima, kada je policija u ugostiteljskom objektu zatražila snimke sa sigurnosnih kamera kako bi se rasvetlio kobni događaj, vlasnica pravdala da joj je risiver izgoreo u požaru.

- Policija je pregledala mesto gde se nalazio risiver i posumnjala da je nedavno sklonjen. Suočena sa činjenicama vlasnica je priznala da je sklonila risiver, pravdajući se da je to učinila da se na snimcima ne bi video pravi broj gostiju. Ona je predala risiver nakon čega je na jednom od snimaka zabeležena je bila tuča i video se momenat kada Aleksa zadobija udarac u vrat, nakon čega je zločin rešen - kaže izvor