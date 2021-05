ODREĐEN PRITVOR POHAPŠENIM BELIVUKOVIM 'VOJNICIMA': Mladići osumnjičeni za brojna krivična dela, OSTAJU IZA REŠETAKA DO 30 DANA (VIDEO)

Oni su uhapšeni juče, u akciji pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), beogradske policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Odlučujući o predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal za određivanje pritvora prema osumnjičenima M.S, M.L.S, A.D, i A.S, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal je 21.05.2021. godine, nakon saslušanja osumnjičenih M.S, M.L.S, A.D, i A.S, doneo rešenje kojim je prema osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana.

Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, u skladu sa članom 211 stav 1, tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku.

Naredbom o proširenju istrage Tužilaštva za organizovani kriminal okrivljenima M.S, M.L.S, A.D i A.S stavljeno je na teret da su izvršili krivično delo otmica iz člana 134 stav 5 u vezi sa stavom 3 i 1 KZ i dr, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Podsetimo, u sinhronizovanoj akciji pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), beogradske policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) tokom prethodna dva dana uhapšeno je šest osoba, osumnjičenih za brojna krivična dela, koja su počinili kao pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.