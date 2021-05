Vulin: O situaciji u Novom Pazaru narednih dana sa rukovodstvom policije

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, odgovarajući na pitanje poslanika Jahje Fehratovića iz stranke Pravde i pomirenja, podsetio je da je, poslednji put kad je eskaliralo nasilje u Novom Pazaru, država reagovala.

-Razgovarali smo sa svim političkim akterima u Novom Pazaru. Ako se ne varam, 54 dana je Žandarmerija iz Kraljeva bila upućena u Novi Pazar, vršili smo kontrolu saobraćaja, kontrolu objekata, rada lokala. Uhapsili smo značajan broj lica po različitim poternicama, oduzeli značajnu količinu naoružanja, pronašli nešto narkotika, oduzeli više automobila. Ono na šta sam beskrajno ponosan je to što nije bilo ni jedne jedine primedbe građana Novog Pazara. Niko nije rekao da je bilo ko prekoračio svoja ovlašćenja, ili da se vršilo nasilje, ili da se nije poštovala vera i običaji. Bilo je nekih političara koji su pokušali to da zloupotrebe ali građani to jednostavno nisu prihvatili - rekao je ministar Vulin u Narodnoj skupštini.

Ministar je istakao da su sva pomenuta krivična dela policijski rasvetljena.

-Svi počinioci su uhapšeni, ni jedan nije u bekstvu, ali naravno to meni nije ni najmanja uteha. Jer to mora da prestane. Atmosfera nasilja koja vlada u Novom Pazaru je ono što mene brine. U svakom gradu imate nasilnike, bande, oni se hapse i procesuiraju, ali u Novom Pazaru kao da vlada atmosfera da je nasilje prihvatljivo, da je to način rešavanja problema. I to su uglavnom mladi ljudi, neki od njih čak nisu ni kriminalci, kao u jučerašnjem incidentu, nema tu dosijea iza njih velikih, bodu se noževima, ne znam ni zbog čega. Oni pre toga su bili ozbiljni kriminalci, oni su naravno pohapšeni, kao što su i ova deca pohapšena, biće i procesuirana - rekao je Vulin.

Vulin je istakao da nije rešenje da se Žandarmerija ponovo vrati u Novi Pazar.

-Može da bude i jeste jedno od rešenja o kojima razmišljamo. Ovih dana ćemo imati sastanak na nivou Direkcije policije da damo konkretan predlog šta ćemo da radimo. Ali nije rešenje da se dovlače snage u Novi Pazar odnekud. Građani Novog Pazara zaslužuju da žive kao i svi drugi, zašto bi stalno živeli u atmosferi da kada vide Žandarmeriju sa dugim cevima na ulici kažu dobro je. Nije dobro. Nisam se osećao dobro zato što sam slao Žandarmeriju u Novi Pazar. Osećao sam se dobro kada je Žandarmerija otišla, a bilo je sve mirno - naglasio je on.

-Policijska uprava u Novom Pazaru mora da bude u stanju da samostalno kontroliše red i mir i uspostavi red i mir u gradu. Nažalost, delim osećaj da to nije u stanju i u narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ako su u pitanju kadrovska rešenja i sa kadrovskim rešenjima, ali svakako nešto mora da se menja u Novom Pazaru, ovo je apsolutno neprihvatljivo. Bio bih uvređen da neko pomisli da je ovo pitanje vere i nacije, ovo nema nikakve veze sa tim. To su kriminalci koji maltretiraju ljude. Sa kriminalcima ćemo se mi lakše izboriti nego sa atmosferom da je nasilje prihvatljivo, da to jednostavno može - rekao je ministar policije.

-Mi za Novi Pazar imamo velike planove. Ideja je da se gradi novi prostor za šaltere, jer postojeća baraka je neprihvatljiva, ljudi stoje napolju i po kiši i po suncu, to se ne može tolerisati. Dosta smo uložili u vozila i opremu policajaca. Iskreno mi je stalo, ali sa ovom atmosferom to neće ići. Želim da svako može da se prošeta prelepim šetalištem u Novom Pazaru, da se druži sa ljudima, da nam deca rastu, da upoznamo jedni druge. Naredniih dana imaćemo sastanak sa rukovodstvom policije da vidimo šta nam je činiti jer ovo nije prihvatljivo. Samo je pitanje šta još može da se desi. Šta ako neko ponese bombu sledeći put? Zato ću tražiti podršku svih političkih aktera u Novom Pazaru, da svi daju apsolutnu podršku bez sumnjičenja države Srbije, jer je to država svih građana i to jednostavno mora da se reši - naglasio je ministar Vulin.