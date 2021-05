'Borba protiv mafije nema alternativu. Država mora da se obračuna sa ljudima koji imaju bilo kakve veze sa klanom Veljka Belivuka' (VIDEO)

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandra Tomić naglasila je da borba protiv mafije nema alternativu i da je to ono što je najvažnija poruka države.

- Svi oni koji su učestvovali u monstruoznim radnjama koje smo imali prilike da vidimo i pored toga što imaju dela koja se odnose na kriminalne radnje za pretnju ljudima, za promet narkotika pokazuje u stvari jačinu toga koliko država u stvari mora da bude oprezna i da ode po dubini, da se obračuna sa svim ljudima koji su imali bilo kakve veze sa ovim klanom – rekla je Tomić za Pink.

- Mislim da državni organi rade to na krajnje jedan odgovoran način – dodaje ona.

Novinar Darko Zlojutro komentarišući novinske naslove ocenio je da priča o Veljku Belivuku ne staje i podsetio da na jednoj društvenoj mreži kruži pesma da kad Velja Nevolja izađe iz zatvora neko će stradati.

- To je direktna poruka nekim ljudima, postoje saznanja i kome je upućena, to je jedan čovek koji se još uvek koleba da li će biti zaštićeni svedok u procesu protiv Veljka Belivuka. To je direktna pretnja njemu i njegovoj porodici – rekao je Zlojutro.

- Videli ste da iz dana u dan natpise da Veljko i Marko imaju čak i telefon u ćeliji, da se šalju raznorazne pesme i poruke, kako unutra, tako i spolja. Još uvek te njihove grupice aktivne, jer ne možete sve privesti, čeka se da se nađe razlog da neko bude uhapšen, a očigledno je da su oni našli taj neki kanal kako da pošalju poruku svojim sledbenicima – dodao je on.