MAJKU DO SMRTI TUKAO PALICOM PO GLAVI! Komšije zgrožene: Telo žene ležalo DVA DANA U KRVI, evo kako je otkriveno BRUTALNO UBISTVO U KOVINU

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Jezivo ubistvo otkriveno je jutros, kada je u pomoćnom delu porodične kuće pronađeno telo Stanojke D. (62). Sumnja se da ju je ubio 25-godišnji sin M. D.

Kako mediji nezvanično saznaju od komšija, M. D. usmrtio je svoju majku brutalnim udarcima palicom u glavu.

- On ju je ubio u pomoćnoj prostoriji u dvorištu gde im je kuća. To se desilo u subotu, ali tada niko nije znao za to. Njega je Stanojka odgajila sama - rekle su komšije.

Da se nešto čudno dešava, primetila je njihova rođaka koja je zvala Stanojku međutim nije mogla da stupi u kontakt sa njom.

- Videli smo policiju da je došla danas i pronašli su telo u toj prostoriji - primetile su komšije.

Podsetimo, D. M. će biti zadržan 48 sati, a zatim dalje procesuiran. On će najverovatnije biti optužen za teško ubistvo. Prema do sada poznatim informacijama, policiji nisu ranije bile upućene prijave za porodično nasilje.