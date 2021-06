ŠOK SAZNANJA! Otkriveno kome je pripadao ŠTEK U KOTEŽU koji su KORISTILI VELJINI 'VOJNICI'

Štek-kuću u beogradskom naselju Kotež, u kojoj je pre nekoliko dana policija, tragajući za Veliborom Končarevićem (41), jednim od najbližih saradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, zaplenila veću količinu droge i oružja, prema nezvaničnim informacijama koristila je jedna od žrtava ove kriminalne ekipe.

Reč je o jednoj od tri žrtve za čiju se otmicu i ubistvo vodi istraga.

Prema novim saznanjima iz istrage, pripadnici grupe najpre su oteli ovog muškarca koji je odbijao da im daje deo novca od prodaje narkotika, a zatim su ga mučili sve dok im nije rekao gde mu je štek. Kada su ga likvidirali, Belivukovi i Miljkovićevi ljudi su počeli da koriste taj prostor u Kotežu, a među njima je bio i Končarević.

Ovaj saradnik i visokopozicionirani član ove kriminalne grupe lociran je u jednoj od zemalja u regionu. U dogovoru sa policijom te države radi se na njegovom hapšenju.

Nezvanično, on se u prvo vreme skrivao u Kotežu i to od onog dana kada su se Belivuk i Miljković vratili iz Crne Gore i završili u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Končarević se potom prebacio u Beograd, a odatle je, kako se sumnja, ilegalno prešao u jednu susednu zemlju i to nekoliko dana posle "razbijanja" Belivukove i Miljkovićeve ekipe.

U štek-stanu u Kotežu, kako smo već pisali, policija je pronašla eksplozivnu napravu sa maggnetom i daljinskim upravljačem, dve ručne bombe, "hekler", automatski pištolj i municiju. Pronađeno je i više od 10,2 kilograma mešavine amfetamina i kofeina, više od 3,5 kilograma hašiša i veća količina materije za koju se sumnja da je heroin.