INSPEKTOR SE OKLIZNUO O OTIRAČ I NAŠAO 5.000 DOLARA! Kod Jovičića u stanu PRELIVALO od para! Prljavi novac NOSIO MINISTRU!

Nekad išao sam, a nekad je novac prenosio zajednički poznanik, gradski funkcioner.

U istrazi koja se vodi protiv Aleksandra Jovičića došlo se do saznanja da je predsednik beogradske opštine Palilula i član Predsedništva SNS novac nosio jednom uticajnom ministru. Iako je kod Jovičića pronađeno čak 350.000 evra, to je, izgleda, bio tek jedan deo bogatog kolača stečenog koruptivnim radnjama.

Novac je Jovičić nekad nosio direktno, a nekad preko zajedničkog poznanika i saradnika, gradskog funkcionera SNS, piše Srpski telegraf.

- Imao je nalogodavca, ministra, moćnog mentora. Verovao je da može da radi šta hoće jer ima ko da mu čuva leđa. Sve to će biti ispitano, a istraga obuhvata i mrežu njihovih saradnika. Svi će odgovarati - objašnjava sagovornik lista.

LIČNI INTERESI

Jovičić je, podsetimo, osumnjičen da je godinama za novac omogućavao divlju gradnju. Prilikom privođenja u njegovom stanu zatečeno je u kešu čak 350.000 evra. Iako se policiji pravdao da je to dobio kao poklon za svadbu, dečja krštenja i rođendane i čuvao za školovanje dece, malo ko u to može da poveruje.

A da su novčanice skrivane po raznovrsnim štekovima, ali i sejane po stanu i drugim mestima, upućuje i scena viđena prošlog četvrtka, kada je uhapšen Jovičić. Prilikom pretresa njegove kuće jedan od inspektora sapleo se o otirač, ispod kog je bilo 5.000 dolara.

- Bilo je izgleda toliko para da je prelivalo. U Jovičićevom stanu nađeno je 350.000 evra, ali se osnovano sumnja je korupcijom proteklih godina uzeto mnogo više. Jovičić je novac koji je uzimao od legalizacije bespravno izgrađenih objekata nosio jednom bitnom i moćnom funkcioneru. Policija je dve godine radila na ovom slučaju i došla do ozbiljnih dokaza - priča upućeni izvor Srpskog telegrafa.

BAJKE ZA DECU

Upravo zato, kako dodaje, Jovičićev pokušaj pravdanja na saslušanju da taj keš nije stavljao na račune u banci jer su ih dobijali kao poklone za porodična slavlja zvučao je inspektorima "smešno, kao bajka za decu".

- Naročito što se jedan inspektor tokom pretresa stana, kad je Jovičić uhapšen, bukvalno sapleo o neki otirač i tako našao 5.000 dolara. Pa ko legalne pare za školovanje dece drži ispod otirača? Da nije tragično, bilo bi smešno - navodi naš sagovornik.

Nicović: On je samo karika

Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policije, siguran je da je Jovičić samo karika u koruptivnom lancu.

- U ovom slučaju velika je sličnost sa delovanjem kriminalnih krugova. Oni ne rade preko računa. Zašto bi bilo koji čovek koji legalno radi i zarađuje držao toliki keš u kući? Dete ne bi mogli da obmanete pričom da je to od svadbe. I nije isključeno da je taj novac tu zatečen jer nije stigao da odnese šefu. To može biti i ministar. Ne bi on to mogao na lokalu da radi bez zaštite nekog iz vrha - naveo je Nicović.

Autor: