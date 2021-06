NADRILEKARKA OLGICA UBRIZGALA SESTRAMA OTROV U USNE! Usta su im sada iskrivljena: Uradila je to bez našeg znanja

Konobarica Olgica L. (47), koja se predstavlja kao doktor, unakazila je mene i moju sestru Marinu (34) kada nam je umesto obećanog hijalurona u usta ubrizgala opasni biopolimer. Zbog toga su nam usta sada iskrivljena, neravna i puna grudvica, priča Aleksandra T. (30) iz Švedske.

U ispovesti ova mlada devojka otkriva da se plaši da li će ikada više izgledati kao što je izgledala pre nego što je „pala u ruke" lažne doktorke.

- I ranije smo stavljale hijaluron, ali pošto smo planirale dolazak u Srbiju, rešile smo da intervenciju ovaj put obavimo u Beogradu. U Švedskoj to rade isključivo doktori i naivno smo verovale da je ista situacija svuda u svetu. Na Instagramu smo pronašle Olgicu, a profil je bio pun fotografija devojaka sa lepim, punim ustima. Tek kasnije saznale smo da su te slike nastajale odmah nakon tretmana, a da su pune usne nasmejanih devojaka zapravo otok od intervencije - priča ona i dodaje da se zajedno sa sestrom u maju 2020. uputila u Olgičin salon koji se nalazio nedaleko od beogradske Arene.

Čim smo došle u salon, odmah je zaključala vrata za nama!?! Sigurno smo je čudno pogledale, jer se sećam da je brzo dodala "kraj je radnog vremena, da nam ne smeta niko." Ona je bila ljubazna, a salon lepo uređen, pa nismo nijednog trenutka posumnjale da tu nisu „čista posla". Dobro se sećam da nam je rekla da je doktor, a mi smo lakoverno poverovale u to. Ubola nas je iglom nekoliko puta posred usta, ubrizgala nam nešto za šta smo mislile da je hi- jaluron i za čas smo bile gotove! - kaže ona.

Kada je nakon par dana otok spao, usta su bila kriva i neravna.

- Vratile smo se u Švedsku znajući da to nije urađeno kako treba. Ali tešile smo se da će se hijaluron kroz par meseci otopiti, pa smo se pomirile sa tim. Međutim, vreme je prolazilo, usta su mi se sve više krivila i stvorile su se grudvice na dnu usne. Shvatile smo da je vreme da odemo kod doktora, a ono što nam je rekao potpuno nas je porazilo! Na dodir usta su bila previše tvrda, a hijaluron je na dodir mekan. Ubrizgala nam je rastvor koji topi hijaluron, ali ništa se nije desilo. Tad smo shvatili da nam je Olgica stavila biopolimer bez našeg znanja i dozvole! Jedini spas je operacija, ali je pitanje da li će moći sve da se izvadi i da li će nam usta ikada više izgledati kao pre - ogorčena je Aleksandra, koja će „presaviti tabak" i tužiti nadrilekarku, protiv koje je nadležno tu- žilaštvo već pokrenulo predistražne radnje.

Šta je biopolimer?

Biopolimer je vrsta silikona koji nije biorazgradiv. Biopoimer je strano telo, pa s vremenom organizam može da počne da ga odbacuje i tada se pojavljuju promene poput bubrenja usana, stvrdnjavanja, pojave grudvica, asimetričnosti i deformacija. Ipak, može se desiti i da dođe do ozbiljnijih komplikacija poput bola, menjanja boje kože, osipa, alergijskih reakcija, otvorenih rana, infekcija. S obzirom na to da se biopolimer sjedini sa tkivom usana, moguće ga je ukloniti jedino hirurškim putem. Supstanca nije registrovana kao bezbedan za upotrebu, već pacijent to radi na sopstvenu odgovornost. Zato je zabranjen u većini