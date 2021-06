OTAC NASTRADALOG DEČAKA (10) KOJI SE UTOPIO TRAŽI PRAVDU: Zahtevam da se utvrdi ko je kriv za smrt mog sina!

Darko Palenkaš, otac Branislava (10), koji se u nedelju uveče utopio na gradskom bazenu u Odžacima, zahtevaće od nadležnih da utvrde odgovornost uprave bazena i da ispitaju kako je došlo do toga da čovek koji je gluvonem bude zaposlen kao čuvar na bazenu.

- Niko s bazena me nije pozvao da mi izjavi saučešće. Pokrenuću postupak da se utvrdi odgovornost, trenutno sam pod stresom, ali želim da se sazna ko je kriv za smrt mog deteta. Zanima me ko je postavio gluvonemog čoveka da radi kao čuvar bazena? Pitam se da li je on uopšte bio tamo, ili je na bazenima bio neko drugi, ili nije bilo nikoga. Ako je neko drugi bio zadužen za bezbednost, gde je bio u nedelju uveče, jer tamo nije bio, u suprotnom bi morao da vidi da se dete davi - kaže očajni otac za Kurir.

Kako saznajemo, biće utvrđena odgovornost uprave bazena i Sportskog centra, a prema najnovijim informacijama, gluvonemi čovek koji je jedini kobne večeri bio na bazenu uopšte nije čuvar. - Navodno je zaposlen na održavanju zelenila, a čuvara izgleda da nije ni bilo.

Bazen inače još nije otvoren za kupače - kaže sagovornik: - Slučaj će verovatno voditi Osnovno tužilaštvo, koje će prikupiti obaveštenja o tome kako je bazen bio ograđen, ko je zadužen za održavanje reda i obezbeđenje tog objekta, kao i kakav je pravilnik o obezbeđenju. Ukoliko se utvrdi da je bilo propusta, biće podnete i odgovarajuće prijave. Pozvali smo juče upravu bazena i Sportski centar, ali od njih nismo dobili odgovor.

Problem s čuvarima Pedofil radio na bazenu Kako su nam ispričali meštani Odžaka, pre desetak godina na bazenima se takođe dogodio skandal. - Kao čuvar radio je čovek koji je hapšen zbog pedofilije. Pričalo se da je on spopadao dečake, a da je čak jedan mališan preko ograde pobegao od njega kad ga je napao - pričaju meštani.

Kako navodi, policija ima snimak Branislavljevog pada u vodu.

- Tačno se zna kako je nastradao. S njim je bio i drugi dečak, saznali smo i ko je, ali me ni ta porodica nije pozvala - rekao je Darko i dodao da je juče sahranio sina.

Prema nezvaničnim informacijama, Branislav je pao sa skakaonice.

- Na snimku se vidi da se Branislav popeo na nisku skakaonicu, a da ga je drug gurnuo. Videvši da se dečak davi, uplašio se i pobegao. Kamera je zabeležila i kako Branislav dva, tri puta izranja, pokušavajući da se spase. Da je neko od zaposlenih na bazenu bio tu, sigurno bi video dramu i možda bi dečak bio spasen - rekao je naš izvor.

Ronilac Učite decu da plivaju Bojan Škrbić, zamenik komandira Ronilačke jedinice Žandarmerije, apeluje na roditelje da decu ne puštaju samu na kupališta. - Trebalo bi da najmlađi od osnovne škole krenu s plivačkom obukom. Sugerišemo roditeljima da deci budu dobar primer, da u vodu ne ulaze pod dejstvom alkohola i da se dobro pripreme - objasnio je Škrbić.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru saznajemo da je dečak koji je gurnuo Branislava to učinio bez namere da mu naudi.

- Ušunjali su se na bazen, preskočili ogradu. On nije znao da je Branislav neplivač. To je bila dečja igra, hteo je da se našali s drugom. Nažalost, sve se tragično završilo. Dečak je krivično neodgovoran jer je mlađi od 14 godina, a s njim rade stručnjaci iz Centra za socijalni rad i psiholog - kaže izvor.

Opština Odžaci saopštila je da će danas biti proglašen dan žalosti.

