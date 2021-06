DETALJI ZLOČINA U ČENTI: Supruga uhapšenog videla sve? Evo šta je i gde pokazala policiji

Brzom i efikasnom policijskom akcijom, uhapšen je tridesetsedmogodišnji S.N. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se tereti da je u utorak 15. juna, u blizini Čente, ubio četrdesettrogodišnjeg muškarca, sa kojim se družio. Prema prvim, još nezvaničnim informacijama, S.N. je pre desetak dana, zajedno sa svojom kasnijom žrtvom, suprugom i detetom, došao u Čentu i nastanio se u kući starca, koji je u staračkom domu, pišu Novosti.

Tokom dana, po svemu sudeći došlo je do sukoba, a onda je S.N. navodno zaklao svog starijeg drugara i telo zakopao u zemlju. To je navodno videla njegova supruga i kasnije prijavila policiji, koja je prilikom pretresa dvorišta pronašla i otkopala telo i "maxi" najlon vrećicu, koja je navodno bila puna marihuane. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

