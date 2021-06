OVO JE JELENA, ŽENA MILOVANA ROGANOVIĆA! Osumnjičena da je naručila ubistvo supruga u Ukrajini otkrila sve o braku sa srpskim biznismenom! (VIDEO)

Jelena S., državljanka Srbije koja je osumnjičena od strane ukrajinskih organa da je naručila ubistvo svog supruga biznismena Milovana Roganovića.

Ona je na početku gostovanja ispričala potpuno drugu priču, rekavši da nema nikakav kontakt sa svojim mužem Milovanom Roganovićem već godinu dana, i otkrila je da je imala velikih problema sa njim u prošlosti.

- Potpuno smo iznenađeni i šokirani, nalazimo u brakorazvodnoj parnici već dve godine. S njim ne živim godinu dana, trenutno je pod merama zbog nasilja u porodici i treba da viđa maloletno dete u kontrolisanim uslovima. Poslednji put je došao sa velikim brojem obezbeđenja da vidi dete u Inđiji, bilo je iznenađujuće - priča Jelena.

Ona ističe da se krivična prijava protiv njega za nasilje u porodici nalazi u Trećem osnovnom tužilaštvu.

- Bio je nasilan prema maloletnom detetom prošle godine na leto dok smo bili na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, ja sam to prijavila. On je brzo napustio godišnji odmor i dao mi saglasnost da idem sa detetom na odmoru u CG, a potom podneo lažnu prijavu da je dete oteto - ispričala je Jelena u jutarnjem programu.

Ona kaže da je porodica potom doživela čitavu dramu u septembru dok su boravili u Budvi.

- On je sada osumnjičen za to i ja sam se priključila tom gonjenju po službenoj dužnosti. Svako ko me poznaje, obrazovana sam i ozbiljna, nikad nisam bila s njim iz drugih pobuda, osim da mi se dopao. Imao je finansijske probleme, posao u Rusiji mu je propao - otkriva Jelena.

- Dobio je Ukrajinu, gde ja nikada nisam bila. Apsolutno nisam organizovala nikakve ubice. Ja sam ostvarena i nisam mu tražila nikakav novac. Poslednji put sam ga videla u Centru za socijalni rad. Strašno je da se nekome dešava ovako nešto - naglašava žena i dodaje:

- Želim samo da se razvedem, ne želim ništa drugo - rekla je Jelena, dodavši da 27. juna treba da se pojavi u Kijevu da da izjavu o poslovima svog još zakonitog supruga, koji se tereti za pranje novca.

Ona ističe da nije tačno da je naručila ubistvo, i kaže da u ukrajinskim medijima nigde ne piše da je ona organizato likvidacije.

- Čini mi se da je sve isfingirano, zbog borbe za starateljstvo. Ja sam spremna sve da uradim da dokažem da nemam ništa sa ovime. Već smo prolazili slične situacije, ja na današnji dan u Srbiji imam 7 lažnih krivičnih prijava. Sve se svodi na to da se starateljstvo deteta dodeli njemu - rekla je Jelena.

Podsetimo, ukrajinska policija sprečila je pokušaj otmice i ubistva državljanina Srbije na teritoriji Ukrajine, iza kojih, kako se sumnja, stoje njegova supruga i njen brat. Policija je već duže vreme znala da se priprema zločin, zbog čega je početkom juna izvela specijalnu operaciju.

