BURNO NA SUĐENJU ZA UBISTVO MILEUSNIĆA: Optuženi Đurović imao OVAJ zahtev, otac ubijenog Miloša u neverici

"Pogledom me osuđuju", tvrdi osumnjičeni za ubistvo mladog studenta iz Čačka.

Suđenje Neđeljku Đuroviću (31) za ubistvo Miloša Mileusnića (24) nastavljeno je juče izjašnjavanjem sudskih veštaka koji su obavili kombinovano antropološko veštačenje kojim je gotovo stoprocentno potvrđeno da je počinilac jezivog zločina optuženi Đurović.

Pred Sudom su govorili veštaci Marija Đurić i Miroslav Busarčević koji su ostali prvi onome što su prvobitno napisali u svojim izveštajima, sa ispravkom prostorno-vremenskog kretanja optuženog.

Odbrana je veštaku Busarčeviću postavila pitanje da li je nesumnjivo izvršena antropološka identifikacija izvršioca, što je on potvrdio.

- Mislim da ima dovoljno elemenata da sa sigurnošću može da se potvrdi da je on, tim pre što je i sam priznao da je bio u prodavnici, a telesne karakteristike i odeća osobe sa snimka iz prodavnice apsolutno odgovaraju onima na snimcima pre i posle toga, to je on - reči su veštaka Busarčevića.

Nakon toga odbrana se pozivala na različitu boje trenerke na snimcima od one koju je Đurović nosio kobnog jutra, što je veštak objasnio uticajem svetala i posvetljavanjem frejmova zbog traženja detalja prilikom analize.

- Treba imati u vidu da je na snimku noć, da je osvetljenje promenljivo, da ga nema, negde je žuto, pa je pitanje boje relativno. Prilikom veštačenja, da bih video bolje detalje, morao sam da koristim fotošop i da posvetlim frejmove, u skladu sa pravilima forenzike koliko mogu da idem sa tim postupkom, zbog toga se razlikuju nijanse - tvrdi veštak.

Sudski savetnik za trasologiju i balistiku Slobodan Ivanović, kog je odbrana angažovala za ovo ročište, upitao je veštaka kako objašnjava to što patike koje nosi osoba na snimku nisu iste kao one koje su pronađene u stanu Đurkovićeve tetke, gde je on tog jutra otišao.

- Svako gleda da se reši tragova koji su ostali. Svaki izvršilac pored oružja rešava se i obuće, jer se na njoj, naročito zimi kada se i ovo delo dogodilo, čuvaju materijalni tragovi - istakao je Busarčević.

Na ovaj odgovor Đurović je reagovao burno.

- Je l' sam se preobuo na ulici? - dobacio je optuženi, koji je gotovo sve vreme dok je suđenje trajalo držao podignutu ruku kako bi mu sudija dozvolila da da primedbu i postavi svoja pitanja veštaku.

Kada je na kraju ročišta dobio priliku da postavi pitanje rekao da ga je zaboravio.

- Molim izuzeće javnosti na sledećem suđenje. Ja sam osuđen, pogledom sam osuđen - rekao je sudiji.

Podsetimo, Miloš Mileusnić (24), student iz Čačka, ubijen je 27. januara 2019. godine u ranim jutarnjim časovima u ulici Dimitrija Tucovića ispred zgrade u kojoj je živeo.

Za to ubistvo, koje je na prvobitno na saslušanju priznao, osumnjičen je Neđeljko Đurović (31) iz Požarevca.

Đurović, koji je kasnije negirao izvršenje dela, uhapšen je ubrzo nakon što se ubistvo dogodilo i od tada je u pritvoru.

Otac ubijenog Miloša uznemiren

Suđenje za ubistvo sina pratio je i vidno uznemireni Goran Mileusnić, koji je negodovao na ovakvo ponašanje osumnjičenog.

- Traži da se izuzme javnost jer pišete kako jeste. Istina ga boli. Čovek je to uradio, veštak je potvrdio, a valjda ne bi voleo da to izađe u javnost - rekao je Goran Mileusnić i dodao da mu nisu jasni potezi odbrane koja predlozima traži da se suđenje vrati na početak.

Na sledećem ročištu, koje je zakazano za 9. jul, biće pregledani frejmovi snimaka na kojim se vidi kako se pertle na Đurovićevim patikama prelivaju iz crne u belu boju, što je jedini dopunski predlog odbrane koji je prihvaćen, od pet koliko su ih imali.