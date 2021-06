PRETI MU MUŽDANI UDAR? Miku Aleksića iz ćelije vodili na VMA, poznato i koje zdravstvene probleme ima!

Miroslav Mika Aleksić, osumnjičen za silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam devojaka polaznica svog dramskog studija "Stvar srca", ostaje u ćeliji Centralnog zatvora još mesec dana.

Viši sud u Beogradu u petak mu je ponovo produžio pritvor za još 30 dana, zbog, kako su naveli, opasnosti da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivična dela, ali i zbog uznemirenja javnosti.

Inače, ovaj slučaj je u sudu u fazi odlučivanja o optužnici. Odbrana je prošle nedelje dostavila svoj odgovor na nju, a sada Krivično vanpretresno veće treba da donese odluku da li postoji osnovana sumnja da je Aleksić počinio krivična dela za koja ga terete i potvrdi optužnicu, eventualno da je vrati na dodatnu istragu ili da je odbaci.

Kako saznaju mediji, Aleksić trenutno ima ozbiljne zdravstvene probleme i nedavno su ga zbog toga iz pritvora vodili na VMA na preglede. Njegov branilac advokat Zoran Jakovljević nam kaže da mu je srce u veoma lošem stanju i stvara takve probleme da lekari smatraju da postoji velika opasnost da dobije moždani udar:

- Treba da predamo tu medicinsku dokumentaciju i zatražimo od suda da se uradi veštačenje njegovog zdravstvenog stanja. Tražićemo i da mu se urade dodatni specijalistički pregledi i ako treba da se smesti u bolnicu radi lečenja. On neće da priča o svojim zdravstvenim problemima, ali nimalo nije naivno. Prognoze lekara uopšte nisu dobre.

Aleksića je i u maju zbog srčanih problema pregledao pritvorski kardiolog. Tri dana je nosio holter, koji mu je 24 časa merio rad srca, puls i krvni pritisak. U februaru je imao ozbiljne probleme sa šećerom, koji mu je danama bio visok, a puna terapija koja mu je davana nije delovala. Aleksić je i pre tri godine operisao rak prostate.

On je u pritvoru već pet meseci. Optužnicom se tereti za dva krivična dela silovanja, dva produžena silovanja, što znači da se to delo navodno ponavljalo više puta nad istom žrtvom, četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji i jedno produženo delo nedozvoljene polne radnje. Tvrdi se da se sve to događalo u periodu od 2012. do kraja prošle godine.