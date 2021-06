KRIVIČNA MANIJAKU IZ KAFIĆA U CENTRU BG: Devojkama govorio da je BOŽIJI ČOVEK pa ih spopadao

M.Đ. je uhapšen juče oko 17 sati.

Muškarac M. Đ. (44) koji je juče uhapšen, nakon što je u jednom kafiću centru Beograda otvoreno pretio konobarici silovanjem i pokazivao polni organ, danas će, kako nezvanično saznajemo, sa krivičnom prijavom biti priveden kod tužioca u Prvo osnovno javno tužilaštvo.

- Protiv njega je podneta krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti. Inače, on je poznat policiji odranije za slična krivična dela - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako saznaju mediji, u trenutku hapšenja M.Đ. je bio pijan te mu je bilo određeno policijsko zadržavanje.

Inače, pored devojke iz kafića i njenih gazda, izjave su u policiji uzete i od novinarki Kurira koje je manijak presreo na ulici u blizini naše redakcije.

Ali tu nije kraj. Naime, nakon objavljivanja teksta na našem portalu, u komšiluku su se mogle čuti priče da je M.Đ. prilazio i prolaznicama u parku.

- Govorio je da je on sveti čovek, vulgarno im se obraćao. Većina njih nije odreagovala pripisujući to alkoholu i nekom ludilu. Međutim, nikada se ne zna kada neko može da postane agresivan na način na koji je ovaj postao. Devojka iz kafića je još pod stresom jer je prema njoj bio najagresivniji - objasnio je sagovornik i istakao da je vrlo bitno da se u policiji podnose prijave protiv manijaka inače u suprotnom njima su ruke vezane da nešto preduzmu ukoliko se to ne dešava na njihove oči.

Nikola Jovanović je potvrdio da je devojka loše i da neće raditi par dana.

- Ona je mlada, juče se stresla od straha nije znala kako da odreaguje, a pritom on nije želeo da ode iz kafića. Pretio j eda će da je vodi na Dunav. Dobacivao joj vulgarne reči i povrh svega na sred kafića skidao je pantalone i gaće, pokazivao joj polni organ - kazao je Jovanović i dodao da devojka nije s stanju da radi jer je pod velikim stresom.

Prema njegovim rečima devojka se najviše uplašila njegovih pretnji.

- Rekao joj je da ona mora da bude njegova. Šta će da joj radi i ostale grozote. Nije znal ašta da radi s njim, n akraju me uplakana zvala da joj pomognem. Ne znam koliko mi je vremena trebalo da dođem, ali sam jurio kao lud da je zaštitim - priča Jovanović i dodaje da je odmah pokušao da izbaci M.Đ iz kafića ali da se on opirao.

- Zvali smo policiju i oni su odmah došli. Svaka im čast, priveli su ga i makismalno se posvetili slučaju. Pa i oni su ljudi videli koliko se devojka potrsela - kaže Jovanović.

Podsetimo, M.Đ. je uhapšen juče oko 17 sati, a privođenje su zabeležile kamere na okolnim zgradama.