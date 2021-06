PRETUKAO INVALIDA ZBOG BEZAZLENE SVAĐE U SAOBRAĆAJU! Sin pokušao da odbrani oca, napadač pobegao pre DOLASKA POLICIJE!

J.B. (62) koji je invalid iz Subotice, navodno, brutalno je izudarao pesnicom, sugrađanin B. S. zbog, kako tvrdi njegov sin I.B. bezazlene svađe u saobraćaju.

J.B. su, srećom konstatovane lakše telesne povrede i podlivi, policija upoznata sa događajem.

Njegov otac udaren je na mestu suvozača šest puta pesnicom i ko zna dokle bi to išlo da nesrećni čovek nije zvao sina.

- Napad se dogodio u ponedeljak oko 16 sati. Brat i otac su se vraćali kući. Brat je vozio automobil i pokušao je da napravi polukružno kretanje. U tom trenutku naišao je B.S. svojim automobilom, ali nije došlo do sudara - priča I.B. i dodaje:

- Brat je ukočio i izvinio se vozaču i nastavio kretanje. Međutim B.S. je krenu za njim da bi ga na oko 200 metara sustigao. Prišao je suvozačevom prozoru jer je bio otvoren i kroz salvu psovki šest puta udario oca pesnicom - objašnjava I.B.

Prema njegovim rečima njegov brat je dao gas da pobegne od manijaka ali on je opet krenu za njima.

- Ponovo je prišao ocu, koji je invalid i to se vidi. Ima telesno oštećenje ruke, nije mogao da mu uzvrati, a brat se uplašio. Kada me je otac zvao da izađem ispred zgrade zatekao sam B.S. kako ga drži za okovratnik. U međuvremenu sam obavestio policiju ali do njihovog odlaska B.S. je pobegao - objasnio je I.B.

Kako je naveo njegov otac je zadobio lakše telesne povrede jer mu srećom ništa nije slomio, ali mu je cela glava bila u podlivima.

- Žao mi je samo što je udario na slabijeg od sebe. Video je da moj otac ne može da pomera ruku, stariji je od njega. Ne želim da ovo prođe nekažnjeno - kaže I.B. koji nam j eposalo fotografije ali i objasnio da njegov otac ima oteklinu ispod oka i nosa ali da se veći deo modrica povukao.

Kako nezvanično saznajemo policija je upoznata sa događajem i trenutno se prikupljaju izjave svih učesnika i svedoka. Nakon prtikupljenih svih informacija obavestiće nadležno tužilaštvo koje će kvalifikovati delo i naložiti dalje postupanje.