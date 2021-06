JEZIVA ISPOVEST ŽRTVE IZ PETNICE: Bio je čudan, smrdeo je, a takav mu je bio i ĆUMEZ - Tu je fotografisao gole devojčice

Veliki deo žrtava, u vreme seksualnog napastvovanja, bio je maloletan.

Mediji su objavili informacije o navodnom seksualnom zlostavljanju koje su pojedine polaznice Instituta "Petnica" godinama doživljavale, dok se ovim povodom oglasila i uprava Instituta.

"B. S. je bio jako čudan. Delovao je kao neka lutalica. Užasno je smrdeo, a deca su pričala da mu je takav bio i ćumez u kojem je fotografisao devojčice. Svako ko je imao rad morao je da ode kod njega, jer je cilj svakoga od nas bio da taj rad bude objavljen u "Petničkim sveskama".

B. S. je i mene zvao dođem da mi navodno pregleda rad, ali nisam želela da to uradim, jer se uveliko znalo šta "kul čika" radi. Kako bi mi se osvetio objavio je samo delić rada", izjavila je jedna od polaznica Istraživačke stanice Petnica, koja je želela da ostane anonimna.

Podsetimo, o navodnim seksualnim zlostavljanjima u Petnici govorilo je pet polaznica, a kako su rekle, one su u periodu od 2003. do 2014. bile žrtve čoveka kojeg su za medije oslovile samo sa S. ili "kul čika". On ih je, navodno, primoravao da se slikaju gole, da se pred njim tuširaju, navodno ih je i opijao...

Istražni organi bili su juče u "Petnici" i započet je proces davanja izjava, rekao je direktor Istraživačke stanice Nikola Božić povodom optužbi pet devojaka da su u toj ustanovi doživele seksualno i fizičko nasilje.

- Ja se nadam da ćemo brzo dobiti satisfakciju za žrtve i da će svi oni koji su vinovnici ovako nečega biti kažnjeni. Kao novi direktor mogu da garantujem da se ovako nešto ne sme nikada više desiti - poručio je Božić.

Najavio je uvođenje strogog kodeksa ponašanja za sve učesnike obrazovnih programa, kako i procedure poverljivog prijavljivanja nasilnika. Organizovaće, kako je dodao, intenzivne programe obuke po tim temama za sve učesnike programa.