Lančani sudar na obilaznici oko Čačka: Vozila čekala u koloni kad je na njih naleteo "fiat punto“

Na obilaznici oko Čačka došlo je do lančanog sudara u kom su učestvovala tri vozila. Do saobraćajne nezgode je došlo dok su vozila čekala u koloni na magistralnom putu od Čačka do Užica, navodi RINA.

- "Fiat punto" udario je u BMW koje se nalazilo ispred njega, a zatim je od siline udara BMW udario u "opel insigniu" koji je u koloni bio ispred njega. Vozila su skoro skroz slupana, a stakla popucala. Verovatno i ove visoke temperature utiču na smanjenu koncentraciju kod vozača, pa se dešavaju nezgode - rekao je jedan od očevidaca za RINU.

U ovom saobraćajnom udesu nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Saobraćaj na ovoj deonici bio je u potpunom prekidu oko 15 minuta, a nakon toga vozila su duže od pola sata propuštana naizmenično.

Inače, na obilaznici oko Čačka povećana je frekvencija saobraćaja usled početka sezone godišnjih odmora.